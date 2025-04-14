Разрушает бетон и проникает под кровлю: Названы три коварных растения для дачи
Глава союза дачников Чаплин: Корни клёна ясенелистного способны разрушить бетон
Ясенелистный клён. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shah-rukh
Ряд растений, широко распространённых на дачных участках, представляют серьёзную угрозу для сохранности домов, беседок и других построек. Об этом в беседе с Life.ru рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин.
«Мы наблюдаем, как корни деревьев и кустарников разрушают фундаменты, а ползучие лианы обвивают стены, проникая под обшивку и вызывая гниение древесин. В итоге дачники несут значительные убытки. Необходимо повышать осведомлённость граждан о потенциальной опасности таких растений и разрабатывать эффективные методы борьбы с ними», — отметил эксперт.
Особую опасность представляют такие растения, как:
- Клён ясенелистный (Acer negundo) его мощная корневая система способна разрушать даже бетонные основания;
- Девичий виноград (Parthenocissus quinquefolia): агрессивно разрастается, проникает под кровлю и вызывает её разрушение;
- Ива белая (Salix alba): её корни активно ищут воду и могут повредить водопроводные трубы и дренажные системы.
Все эти растения крайне токсичны и могут быть особо опасны для детей и животных, подчеркнул Чаплин.
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