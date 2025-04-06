Россиянам рассказали, как получить больше урожая с маленьких участков

Сидераты эффективно восполняют питательные элементы в почве и сокращают сроки культурооборота. Этот метод особенно полезен для владельцев небольших дачных участков. О преимуществах такого удобрения рассказала лектор Российского общества «Знание», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры общего земледелия, растениеводства, агрохимии и защиты растений Марийского государственного университета (МарГУ) Нина Апаева.

Однообразное выращивание культуры на одном месте приводит к истощению почвы. Например, лук и чеснок требуют схожих питательных веществ и забирают их из одних и тех же слоёв грунта. Стандартный срок возврата этих культур на прежнее место составляет 3–4 года. Но на малых площадях соблюсти этот срок непросто. В таком случае Апаева советует использовать сидераты.

Сидераты высаживают осенью после сбора урожая. Они помогают улучшить структуру почвы, предотвращают её истощение и подавляют болезни.

«Сидераты разрыхляют грунт, обогащают его органическими веществами, повышают содержание азота, улучшают водопроницаемость и помогают бороться с сорняками. Кроме того, некоторые сидеральные культуры выделяют вещества, подавляющие развитие патогенной микрофлоры», — приводит комментарий Апаеваой РИА «ФедералПресс».

Например, злаковые (овес, ячмень) — повышают водопроницаемость и содержание азота. Горох разрыхляет почву и насыщает её азотом, а горчица и рапс — увеличивают доступность минеральных веществ. Гречиха снижает кислотность почвы, а фацелия и календулы — улучшают её фитосанитарное состояние.

Когда сидераты наберут зелёную массу, их скашивают и заделывают в почву. Для ускорения разложения стоит использовать биопрепараты. Грамотное применение сидератов значительно увеличивает урожайность овощных культур.