Дачники рискуют получить крупный штраф. И всё из-за забора

Владельцы дач в России могут столкнуться со штрафами за наличие глухих заборов или заборов, не соответствующих архитектурному облику местности. Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко в интервью агентству «Прайм» порекомендовала устанавливать по периметру дачных участков сетчатые ограждения высотой от 1,2 до 1,8 метра.

Также сейчас допустимы визуально проницаемые ограждения других типов или отсутствие ограды, в то время как со стороны улицы разрешены глухие заборы. Если же забор деревянный, он должен располагаться не ближе 8 метров к жилым зданиям с деревянными перекрытиями и 15 метров до деревянных домов.

Иващенко подчеркнула, что в России действуют нормы градостроительного проектирования для поселений. Если ограждение не соответствует архитектурному облику территории, владельцу участка может быть назначен штраф в соответствии с местным Кодексом об административных правонарушениях: в Подмосковье сумма штрафа для физических лиц составит от 3 до 4 тысяч рублей.