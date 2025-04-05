Дачники рискуют получить крупный штраф. И всё из-за забора
Юрист: Дачников оштрафуют за заборы, не соответствующие архитектурному облику
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Владельцы дач в России могут столкнуться со штрафами за наличие глухих заборов или заборов, не соответствующих архитектурному облику местности. Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко в интервью агентству «Прайм» порекомендовала устанавливать по периметру дачных участков сетчатые ограждения высотой от 1,2 до 1,8 метра.
Также сейчас допустимы визуально проницаемые ограждения других типов или отсутствие ограды, в то время как со стороны улицы разрешены глухие заборы. Если же забор деревянный, он должен располагаться не ближе 8 метров к жилым зданиям с деревянными перекрытиями и 15 метров до деревянных домов.
Иващенко подчеркнула, что в России действуют нормы градостроительного проектирования для поселений. Если ограждение не соответствует архитектурному облику территории, владельцу участка может быть назначен штраф в соответствии с местным Кодексом об административных правонарушениях: в Подмосковье сумма штрафа для физических лиц составит от 3 до 4 тысяч рублей.
Ранее Life.ru рассказал, что дачников, которые любят сажать цветы, могут отправить в тюрьму на восемь лет. Огородникам лучше не стоит разводить на участке определённые растения — всего в «чёрном списке» оказались 19 видов. Например, не получится расплодить коноплю, кокаиновые кусты, грибы и кактусы, содержащие особые вещества.