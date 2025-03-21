Дачникам на заметку: Садовод рассказала, чем можно засаживать грядки уже в апреле
Садовод Кашнова: В апреле на даче можно начать высаживать зелень и горох
Уже в апреле на участках можно начать высаживать зелень, например укроп, петрушку, шпинат и салат. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала садовод Надежда Кашнова.
«Эти культуры довольно устойчивы к похолоданиям и быстро прорастают. Если говорить о корнеплодах, таких как редис и морковь, их также можно сеять в апреле. Для этого следует заранее подготовить семена, замочив их в воде на несколько часов. Это поможет ускорить прорастание», — пояснила эксперт.
Можно рассмотреть вариант посева гороха, который прекрасно подходит для весеннего выращивания, добавила специалист. Садовод отметила, что следует не забывать о необходимости утепления, особенно если ночные температуры все еще могут опускаться ниже нуля. Она также рекомендовала начать подготовку почвы, добавляя компост или перегной для обеспечения растений необходимыми питательными веществами.
Первые весенние цветы всегда вызывают особые эмоции. Первоцветы можно считать самыми отважными, ведь они пробиваются сквозь снег в марте и первыми радуют нас своим великолепием. Какие цветы цветут в апреле-мае и как их правильно сажать — в материале Life.ru.
Life.ru / Шедеврум