Дачникам на заметку: Садовод рассказала, чем можно засаживать грядки уже в апреле

Уже в апреле на участках можно начать высаживать зелень, например укроп, петрушку, шпинат и салат. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала садовод Надежда Кашнова.

«Эти культуры довольно устойчивы к похолоданиям и быстро прорастают. Если говорить о корнеплодах, таких как редис и морковь, их также можно сеять в апреле. Для этого следует заранее подготовить семена, замочив их в воде на несколько часов. Это поможет ускорить прорастание», — пояснила эксперт.

Можно рассмотреть вариант посева гороха, который прекрасно подходит для весеннего выращивания, добавила специалист. Садовод отметила, что следует не забывать о необходимости утепления, особенно если ночные температуры все еще могут опускаться ниже нуля. Она также рекомендовала начать подготовку почвы, добавляя компост или перегной для обеспечения растений необходимыми питательными веществами.