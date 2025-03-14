Самые ранние дачные цветы: Как правильно выращивать первоцветы и красиво сочетать между собой Подборка популярных весенних цветов и первоцветов. Какие цветы цветут весной: когда их сажать, как ухаживать. Какие цветы цветут в апреле-мае и как их красиво сочетать, читайте подробнее в материале Life.ru 14 марта, 14:00 Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / images and videos, © Freepik / stockking

Первые весенние цветы — это всегда нечто особенное. Первоцветы можно назвать самыми смелыми цветами, так как именно они прорастают под снегом в марте и первыми радуют нас своей красотой. И это не только подснежники. Вы можете помочь первоцветам прорасти прямо в вашем саду. Расскажем в этом материале все подробности.

Первые весенние цветы в саду

Весенние первоцветы — это подснежники, морозники, анемоны и прочие красавчики. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Pokrovsky

Вырастить весенние первоцветы — задача не из лёгких. Но вознаграждение за неё тоже серьёзное: в первые мгновения весны именно в вашем саду будут проклёвываться ростки подснежников. А потом так благостно будет видеть первые белые колокольчики весеннего цветка! Но в деле выращивания первоцветов у себя в саду на даче есть много нюансов.

Вообще первоцветы — неприхотливые цветы. Им не понадобится даже клумба. Можете сажать их на дачном участке практически везде: под забором, вдоль стены — идеальные варианты, потому что постройки укроют рассаду от ветра. Высаживайте свои весенние цветы в саду большими группами: это будет напоминать им о естественной среде обитания. Для таких растений нужны хорошо освещённые участки, а когда цветы засохнут, надо отметить себе области их произрастания. Так вы не повредите свои первоцветы во время других садовых работ.

Луковицы первоцветов высаживают в грунт осенью при температуре земли, равной 10 градусам. Мелколуковичных представителей этой группы сажайте пораньше, а тюльпаны и гиацинты можно высаживать чуть позже. Земля должна быть рыхлой, не кислой, с хорошим дренажем. Первоцветы не выносят застоя влаги, поэтому во время таяния снега их придётся «спасать». Чтобы посадить весенние цветы на даче, выкопайте ямку, залейте её удобрением, поместите туда луковицу, присыпьте уплотнённым грунтом. Сверху можно положить листву, компост или хвойные иголки. Ухаживать за ними проще простого: поливать не надо, удобрять — тоже, сорняки им не мешают.

Самые популярные весенние цветы для сада

Самые популярные весенние цветы для сада — это опять же подснежники, морозники и анемоны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ABO PHOTOGRAPHY

Если вы зажглись идеей вырастить группу первоцветов у себя в саду, то у нас есть отличные новости. Видов весенних цветов, что подходят для выращивания на дачном участке, великое множество. Обратите внимание: сажать их в грунт можно осенью, а можно — в мае. Во втором случае вы почти со стопроцентной гарантией получите следующей весной крепкие, красивые первоцветы. В первую очередь это, конечно, подснежники.

Первоцвет подснежник

Подснежник появляется раньше всех из первоцветов. Белые чашечки цветов прорастают под снегом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Equitano

Подснежники — наверное, самые известные из всех первоцветов. Насчитывается несколько видов подснежников, которые могут украсить ваш сад уже ранней весной. Подснежник обыкновенный — это классический вид первоцвета. Подснежник Воронова — гибрид, который вывели в России, он отличается интересными зелёными пятнами на лепестках. Подснежник Элвиса вырастает до полуметра и привлекает сладким ароматом мёда. Складчатый подснежник с листьями серо-зелёного цвета вырастает до 20 сантиметров.

Обратите внимание: подснежники нельзя высаживать весной. Они всегда гибнут в этот период. Лучший период для посадки этих первоцветов — осень. Луковицы высаживают на глубину около 10 сантиметров с расстоянием в 7 сантиметров между луковицами. При высадке можно подкормить весенние цветы нитрофоской, а на зиму посадки лучше замульчировать торфом. Поливать их не нужно: весной в почве достаточно влаги, и чем холоднее это время года, тем дольше подснежники цветут.

Первоцвет морозник

Морозник может зацвести даже на Рождество. Этот первоцвет красив и ярок. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marie Shark

Морозник — это уже высшая лига садоводства. В средней полосе России произрастают только самые живучие из этих первоцветов. Есть несколько видов: морозник чёрный, морозник краснеющий, морозник восточный, морозник душистый и морозник украшенный. Вообще, морозник называют так неспроста: это весенне-зимний цветок, который может зацвести под Новый год при должной сноровке и тёплой зиме. Его цветы могут быть разного цвета в зависимости от вида, но морозник неизменно будет красивым воздушным цветком, похожим на яркий фонарик.

К Новому году морозник зацветает обычно в горшке. А в саду можно ожидать его появления ранней весной. Для высадки морозника подходит либо апрель, либо сентябрь. Для посадки надо выкопать лунки глубиной 25 сантиметров, а расстояние между цветами должно быть равно 30 сантиметрам. После помещения луковиц заполняем лунку плодородной и влажной почвой и в течение трёх недель хорошо поливаем. Почва должна обладать слабой кислотностью, при недостаточно высоком показателе pH можно присыпать грунт известью. В субстрат добавляют компост, чтобы морозники хорошо зацвели.

Первоцвет ветреница (анемона)

Первоцвет ветреницу называют анемоной неспроста — она похожа на морскую звезду. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mira Drozdowski

Анемона, или ветреница, — это первоцвет, который насчитывает множество видов. Название неслучайно: цветки ветреницы и правда похожи на морскую звезду, особенно красиво, когда россыпь бутонов появляется на стеблях. Ранее весеннее цветение можно наблюдать у ветреницы нежной, ветреницы корончатой, ветреницы лесной и ветреницы дубравной. Нежная ветреница характеризуется голубыми цветами, бутоны корончатой анемоны отличаются разными яркими оттенками, дубравная и лесная анемона — это белые лепестки.

Высаживать ветреницу следует в сентябре-октябре, от конкретного вида и климата в вашем регионе зависит то, когда именно. Температура почвы должна быть от 9 до 12 градусов — не больше и не меньше. Грунт для анемоны — это смесь торфа с перегноем и четверть песка. Он должен быть рыхлый, некислый и воздухопроницаемый. Лунки для ветреницы должны быть выкопаны на глубину около 15 сантиметров, расстояние между лунками — такое же. Нежную и корончатую анемону можно сажать на солнце, а лесная и дубравная — корневищные сорта, поэтому любят притенение.

Первоцвет эрантис (весенник)

Эрантис, он же весенник, цветёт ранней весной. Этот первоцвет относительно легко высаживать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mike Hoeri

Эрантис имеет другое название — весенник. Его цветки представляют собой аккуратные бутоны-чашечки жёлтого или белого цвета. Каждый венчик состоит из 5 или 8 лепестков. Есть несколько видов весенников. Эрантис зимующий зацветает прямо под снегом. Эрантис киликийский с крупными цветками цветёт, когда снег уже начинает таять. Эрантис звёздчатый растёт в лесу, а зацветает в апреле.

Семена эрантиса надо сеять осенью. Их помещают в ящик из фанеры или картона и закапывают — так растения не болеют после пересадки. В первый год эрантис покажет нам только листья, но зато на третий год можно уже ожидать цветения, начиная с апреля. Почва для него должна быть рыхлой, слабощелочной и лёгкой. Он хорошо растёт на приствольных кругах плодовых деревьев.

Первоцвет магнолия

Магнолия — один из самых популярных первоцветов в России. Растут здесь не все виды. Фото © ТАСС / Zuma

Магнолия является одним из самых популярных в России первоцветов. Для нашего климата подходят не все сорта, но если вы планируете высаживать магнолию иволистную, магнолию Зибольда, звёздчатую магнолию или кобус на даче, то вас ждёт успех. Для каждого вида растения нужны свои собственные условия.

Но есть нечто общее в условиях, которых требуют все магнолии. В грунт их надо сажать осенью, так цветок гарантированно приживётся. Почва должна быть нейтральной, а участок — солнечным. Ямка для цветка должна в три раза превышать размер корневой системы. А ещё нужна питательная смесь и хороший дренажный слой.

Красивые сочетания первоцветов для сада

Подснежники хорошо уживаются с анемонами, а весенники — с морозниками. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Greeske

Первоцветы не только радуют нас ранним цветением, но и поражают своей красотой. Особенно радует глаз, когда несколько разных весенних цветов растут рядом, создавая симпатичные сочетания. Так, можно посадить магнолию кобус вместе с морозником, подснежник — с ветреницей, а эрантис будет особенно красиво смотреться с прострелом обыкновенным. Анемона также отлично будет чувствовать себя в компании тюльпанов и анютиных глазок.

Лайфхаки садоводов

Опытные садоводы уверены: выращивать первоцветы — нелёгкая задача. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Садоводы выращивают первоцветы каждый год, и взрастить здоровый и красивый цветок — это целое искусство. Конечно, у профессионалов есть свои лайфхаки, которые помогают вырастить растения так, что уже с первых дней весны можно любоваться на цветочки у себя на участке. Первоцветы любят прохладу, температура вокруг них должна колебаться между 10 и 20 градусами Цельсия.

Если высадить весенние цветы у стены или под деревом, они будут под защитой и лучше зацветут.

Первоцветы очень не любят сквозняки.

Эти растения плохо приживаются в известняковых или полностью песчаных грунтах.

Нужно тщательно изучить все особенности естественного обитания первоцветов прежде, чем высаживать их.

Первоцветы смогут порадовать вас красотой своих цветочков уже в самом начале весны. В марте могут зацвести подснежники, анемоны, эрантисы и морозники. Если постараться и посадить рядом несколько разных видов первоцветов, может получиться очень красивая клумба. Для весенних цветов нужна умеренно кислая и хорошо дренируемая почва, а сажать их лучше осенью: так больше вероятности, что прорастут и зацветут. Но перед посадкой обязательно узнайте, какая сейчас фаза Луны! Вдруг на убывающую сажать нельзя. Также Life.ru составил специальный календарь для садоводов и огородников.

Авторы Любовь Свободная