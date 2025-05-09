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9 мая, 16:35

Радикулопатия, артроз, артрит: Дачников предупредили об опасности «агрофитнеса»

Врач Кабычкин: Артрозы и артриты могут обостриться после работ в огороде

Дачник работает в огороде. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Дачник работает в огороде. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Неправильный подход к работе на даче может привести к серьёзным заболеваниям спины, предупредил вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин. В интервью радио Sputnik он обратил внимание на необходимость профилактики, чтобы избежать осложнений.

«Конечно же, нужна профилактика, потому что такие набеги на «агрофитнес» в виде посадочной и уборочной гимнастики без подготовки чреваты различными осложнениями, обострениями радикулопатии, артрозов, артритов и прочее», — отметил заслуженный врач России.

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Он рекомендовал регулярно посещать профильных специалистов и массажистов в течение года, а также заниматься физической активностью, включая гимнастику и плавание. Кроме того, во время работы на участке следует использовать корсеты и бандажи для защиты суставов. Эксперт посоветовал менять положение тела для уменьшения статических нагрузок, поднимать небольшие грузы и работать в удобной позе.

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Борис Эльфанд
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