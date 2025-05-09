Радикулопатия, артроз, артрит: Дачников предупредили об опасности «агрофитнеса»

Неправильный подход к работе на даче может привести к серьёзным заболеваниям спины, предупредил вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин. В интервью радио Sputnik он обратил внимание на необходимость профилактики, чтобы избежать осложнений.

«Конечно же, нужна профилактика, потому что такие набеги на «агрофитнес» в виде посадочной и уборочной гимнастики без подготовки чреваты различными осложнениями, обострениями радикулопатии, артрозов, артритов и прочее», — отметил заслуженный врач России.