Погода в мае 2025 в Москве и Санкт-Петербурге Какая будет погода в мае: точный прогноз погоды на май 2025 в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и других регионах России, читайте подробнее в материале Life.ru. 8 мая, 21:27 Майское тепло придёт в Россию не сразу. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Май в Центральной России в этом году начался с осенней погоды. Похолодание пришло ещё в конце апреля, хотя до этого стояла жара. Температура резко упала — 27 апреля в Москве было всего +5…+8 °C, что на 5–7 градусов ниже обычного.

А 1 мая москвичей ждал сюрприз: за ночь город занесло снегом. За 12 часов на метеостанции ВДНХ выпало 22 мм осадков — такого не было больше века. В Подмосковье тоже навалило: в Пушкине сугробы достигали 27 мм, в Долгопрудном — 25. В ночь на 2 мая выпала ещё почти треть месячной нормы по области. Так что начало месяца выдалось по-настоящему зимним.

Первые майские праздники, с 1 по 4 мая, выдались пасмурными и прохладными. В столице ночами температура едва дотягивала до +2…+7 °C, а днём — максимум +10…+15 °C. Шёл дождь, местами даже с мокрым снегом, и осадков выпало больше, чем обычно бывает в это время, — примерно на 20% выше нормы.

Точный прогноз погоды на май в Москве и в области

Жителям Москвы в ближайшие дни придётся запастись терпением. По словам ведущего специалиста «Метеоновостей» Татьяны Поздняковой, прохладная погода сохранится в столичном регионе вплоть до понедельника, 12 мая. Столбики термометров будут держаться на уровне +11…+13 °C, что примерно на 5 градусов ниже привычных для этого времени значений.

Лишь после 12 мая в регион начнут поступать тёплые воздушные массы — и температура постепенно пойдёт вверх. В период с 15 по 17 мая днём в Москве можно будет рассчитывать уже на +16…+17 °C. Однако синоптики предупреждают: повторения апрельской жары ожидать не стоит.

С 15 мая температура в столице начнёт стабильно расти. Вторая половина мая будет теплее, чем обычно, и должна компенсировать холодное начало месяца. По расчётам, днём воздух будет прогреваться выше +15…+16 °C, а в отдельные дни — до +20 °C. А к концу месяца и вовсе возможно резкое потепление с температурой до +27 градусов.

В целом май в этом году обещает быть контрастным: от ночных заморозков и мокрого снега до жары под конец месяца. Настроение у природы, как видно, переменчивое.

В начале мая в Москве прошёл снег. Фото © ТАСС /

Точный прогноз погоды на май в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург 9 мая тоже встретит пасмурной погодой. Утром температура будет всего +3…+5 °C, а днём поднимется до +7…+8 °C — примерно на 3–5 градусов ниже нормы. В течение дня местами пройдут кратковременные дожди.

10 и 11 мая небо прояснится, осадков не ожидается. Температура ночью будет колебаться в пределах от 0 до +3 °C, а днём прогреется до +12. Давление продолжит расти — до 768 мм рт. ст.

Следующая неделя в Петербурге начнётся с ясной погоды. Осадков не предвидится, столбики термометров медленно, но верно будут идти вверх — до +11…+13 градусов.

Но быстрого потепления в Петербурге ожидать рано. Облачная и дождливая погода, по предварительным прогнозам, сохранится как минимум до 11 мая. Дневные температуры будут держаться в районе +9…+10 °C, а ночью — около +2…+4 °C.

В Петербурге пока сохранятся дожди. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Во второй половине следующей недели в регион начнут приходить более тёплые воздушные потоки и температура постепенно начнёт расти. Если повезёт, к 15 мая в Северной столице установится комфортная майская погода с дневной температурой около +14…+16 °C.

Прогноз погоды на праздничные выходные в мае 2025

9 Мая, в День Победы, москвичей ждёт облачность с прояснениями и небольшой дождь — как ночью, так и днём. Температура в дневные часы не поднимется выше +13 °C, а ночью в некоторых районах Подмосковья возможны заморозки до -1. 10-го и 11-го числа вероятны кратковременные дожди, температура от +9 до +12 °C.

Температурный фон 9 мая останется ниже нормы, а общая картина будет напоминать погодные условия 9 мая 1945 года. Тогда в Москве утром было всего +2,8 °C, а днём — не выше +7,5 °C.

Прохладная погода сохранится в Москве до середины мая. Фото © ТАСС / Михаил Синицын

Погода в других регионах России на май 2025 года

Краснодарский край

Жителей Кубани в мае ждёт капризная погода. Регион начнут заливать грозовые дожди, которые будут возвращаться волнами и продлятся минимум до конца недели. Северные районы осадки накроют в основном 10 мая, но пик непогоды придётся на 11-е — ливни обрушатся практически на весь край.

Если 9 мая днём воздух прогреется до +19…+24 °C, то с приходом холодного фронта 11 мая температура резко понизится — до +14…+19 °C. Холодное арктическое дыхание затронет и юг страны. Есть вероятность, что и с началом новой недели дожди ещё сохранятся.

На юг России придёт почти северный холод. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Татарстан

В Татарстане первую половину мая будет относительно спокойная весенняя погода. 7 мая прогнозируется переменная облачность, без заметных осадков. Днём температура поднимется до +14…+19 °C, в Казани — около +15…+17 °C. Ночами — от 0 до +5, местами возможны слабые заморозки на поверхности почвы до -2 °C.

Ветер будет менять направление — сначала северо-западный, потом перейдёт на юго-западный, умеренный, до 8 м/с. Погода обещает быть устойчивой, но всё ещё прохладной.

В Казани ожидается прохладная погода. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Прикамье и Свердловская область

Погода в Прикамье будет без существенных осадков, но с прохладными ночами. Днём ожидается +14…+19 °C, ночью — от 0 до +5 °C, с заморозками на почве.

В Свердловской области ночью 8 мая возможен температурный спад до -2 °C. Повышенное давление принесёт ясные ночи, а это — верный признак ночных заморозков. В течение дня погода останется облачной, с небольшими дождями в ряде районов. 9 мая в Нижнем Тагиле будет пасмурно, возможны кратковременные дожди, температура в районе +12 °C. Сильного ветра не ожидается.

Красноярск

Май в Красноярске начнётся с переменной, но в целом приятной погоды, осадков не будет, днём — до +22 °C, ночью возможны заморозки до -5. Далее погода станет менее стабильной — пойдут кратковременные дожди, время от времени будет усиливаться ветер.

Погода в Красноярске будет переменчивой. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

На 9 мая прогнозируется тёплый день, но без уточнённой температуры. После праздников днём температура будет в районе +10…+15 °C, ночью — от 0 до +5. С 25 мая возможны заморозки. Средняя температура за месяц, по ожиданиям синоптиков, окажется в пределах нормы — около +10,4 °C. Май будет с перепадами: тепло пару дней — потом снова холод. Такой сценарий уже стал привычным для региона.

Иркутск

Жители Иркутска в праздничные дни почувствуют настоящее весеннее тепло. 9 мая ожидается до +22…+24 °C. Ночью будет от +2 до +7.

С 10 мая в область придёт новый холодный фронт, но в самом Иркутске он проявится слабо. Днём останется тепло — до +23 °C, ночью — около +10…+12 °C. Возможен кратковременный дождь. А вот 11 мая облачность усилится, из-за неё температура упадёт — днём будет не выше +16 °C. В целом весь праздничный период обещает быть теплее обычного.

В Иркутске будет умеренно тепло. Фото © ТАСС / Александр Манзюк

Владивосток и Приморье

В Приморье начало майских праздников будет относительно спокойным. 9 мая придёт похолодание: ветер усилится, температура днём не поднимется выше +11…+14 °C.

Настоящие изменения наступят 10 мая. Над регионом развернётся циклон, который принесёт обильные дожди, особенно на юг. В Примгидромете предупреждают о возможных опасных явлениях и даже шторме.

В ночь на 11 мая температура опустится до +2…+10 °C, днём — не выше +15. Из-за сильных ливней возможны подъёмы воды в реках — до 2,5 м, особенно в прибрежных районах. Днём в воскресенье погода начнёт улучшаться: небо прояснится, а воздух снова прогреется до +19 °C.

Авторы Анна Розанова