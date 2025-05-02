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Регион
2 мая, 13:17

Бригады МЧС в Подмосковье ликвидируют последствия снегопада

360.ru: В Подмосковье МЧС устраняет последствия снегопада на дорогах

Последствия непогоды в Истре. Обложка © VK / Подслушано | Истра

Последствия непогоды в Истре. Обложка © VK / Подслушано | Истра

Ранним утром подмосковные спасатели начали устранять последствия сильного снегопада. По словам главы областного МЧС Алексея Павлова, приоритетной задачей было расчистить дороги. Работы начались около 04:30 в пятницу.

«В первую очередь освободили все проезжие части, дороги регионального и муниципального значения, а также железнодорожные пути — больше всего работы было в районе Вербилок на Савёловском направлении», — сказал Павлов в беседе с 360.ru.

Для скорейшего восстановления электроснабжения в Подмосковье МЧС направило свои силы на помощь энергетикам. В северо-западной части области, в районах Сергиева Посада, Талдома, Дмитрова, Клина, Солнечногорска и Истры, уже работают 20 бригад МЧС (72 человека). Кроме того, сформирован резерв из 32 бригад (104 человека).

Согласно заявлению Павлова, муниципалитеты и энергетики смогут запросить помощь бригад, если ситуация ухудшится.

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Ранее Life.ru сообщал, что жители более 90 населённых пунктов в Подмосковье остались без света после снегопада. Наибольший ущерб зафиксировали в Талдомском, Дмитровском и Сергиево-Посадском округах.

Алиса Хуссаин
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