Бригады МЧС в Подмосковье ликвидируют последствия снегопада

Ранним утром подмосковные спасатели начали устранять последствия сильного снегопада. По словам главы областного МЧС Алексея Павлова, приоритетной задачей было расчистить дороги. Работы начались около 04:30 в пятницу.

«В первую очередь освободили все проезжие части, дороги регионального и муниципального значения, а также железнодорожные пути — больше всего работы было в районе Вербилок на Савёловском направлении», — сказал Павлов в беседе с 360.ru.

Для скорейшего восстановления электроснабжения в Подмосковье МЧС направило свои силы на помощь энергетикам. В северо-западной части области, в районах Сергиева Посада, Талдома, Дмитрова, Клина, Солнечногорска и Истры, уже работают 20 бригад МЧС (72 человека). Кроме того, сформирован резерв из 32 бригад (104 человека).

Согласно заявлению Павлова, муниципалитеты и энергетики смогут запросить помощь бригад, если ситуация ухудшится.