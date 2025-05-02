Коммунальщики оперативно занялись ликвидацией последствий непогоды в Москве

В пятницу и субботу ожидается сильный ветер, скорость которого может достигать 15 метров в секунду. В связи с этим, жителям столицы рекомендуется проявлять осторожность на улице: избегать нахождения под деревьями и не оставлять рядом с ними свои автомобили.