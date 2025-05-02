Коммунальщики оперативно занялись ликвидацией последствий непогоды в Москве
Московские коммунальщики распиливают и вывозят поваленные из-за непогоды деревья
В Москве коммунальные службы устраняют последствия непогоды: распиливают и убирают упавшие деревья. Городские системы жизнеобеспечения функционируют в обычном режиме, сообщает комплекс городского хозяйства.
Кадры работы аварийных бригад. Видео © Предоставлено Life.ru комплексом городского хозяйства Москвы
«Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют повреждённые ветром конструкции. В работах задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники», — говорится в сообщении ведомства.
В пятницу и субботу ожидается сильный ветер, скорость которого может достигать 15 метров в секунду. В связи с этим, жителям столицы рекомендуется проявлять осторожность на улице: избегать нахождения под деревьями и не оставлять рядом с ними свои автомобили.
Ранее Life.ru сообщал, что жители более 90 населённых пунктов в Подмосковье остались без света после снегопада. Наибольший ущерб зафиксировали в Талдомском, Дмитровском и Сергиево-Посадском округах.
Предоставлено Life.ru комплексом городского хозяйства Москвы