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1 мая, 16:52

Москвичам посоветовали отказаться от поездок на летней резине

Москвичам рекомендовали не ездить на летней резине из-за снега и дождя

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В связи с ухудшением погодных условий Дептранс Москвы призывает водителей отказаться от использования летней резины. В целях безопасности рекомендуется пересесть на общественный транспорт.

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«Синоптики прогнозируют снег с дождём — не выезжайте на летней резине или используйте городской транспорт», — говорится в сообщении столичного ведомства.

Как сообщают синоптики, с вечера четверга до утра пятницы в Москве ожидается выпадение снега и дождя. Зимняя атмосфера будет сопровождаться сильным ветром, с порывами до 15 метров в секунду.

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Ранее в Москве прогнозировали ухудшение погодных условий, сопровождающееся снижением видимости до 600-1000 метров из-за мокрого снега. Наиболее интенсивные осадки — дождь со снегом — ожидаются к полуночи. Синоптики предупреждают о рекордном выпадении осадков за сутки — до 24 мм.

Ольга Сливченко
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