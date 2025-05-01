Москвичам посоветовали отказаться от поездок на летней резине

В связи с ухудшением погодных условий Дептранс Москвы призывает водителей отказаться от использования летней резины. В целях безопасности рекомендуется пересесть на общественный транспорт.

Пользователи соцсетей делятся видео с подмосковных дорог — снег на подъезде к Клину. Видео © VK / 15 АМ - В КАНАЛЕ!

«Синоптики прогнозируют снег с дождём — не выезжайте на летней резине или используйте городской транспорт», — говорится в сообщении столичного ведомства.

Как сообщают синоптики, с вечера четверга до утра пятницы в Москве ожидается выпадение снега и дождя. Зимняя атмосфера будет сопровождаться сильным ветром, с порывами до 15 метров в секунду.