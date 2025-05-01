Москвичам посоветовали отказаться от поездок на летней резине
Москвичам рекомендовали не ездить на летней резине из-за снега и дождя
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В связи с ухудшением погодных условий Дептранс Москвы призывает водителей отказаться от использования летней резины. В целях безопасности рекомендуется пересесть на общественный транспорт.
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«Синоптики прогнозируют снег с дождём — не выезжайте на летней резине или используйте городской транспорт», — говорится в сообщении столичного ведомства.
Как сообщают синоптики, с вечера четверга до утра пятницы в Москве ожидается выпадение снега и дождя. Зимняя атмосфера будет сопровождаться сильным ветром, с порывами до 15 метров в секунду.
Ранее в Москве прогнозировали ухудшение погодных условий, сопровождающееся снижением видимости до 600-1000 метров из-за мокрого снега. Наиболее интенсивные осадки — дождь со снегом — ожидаются к полуночи. Синоптики предупреждают о рекордном выпадении осадков за сутки — до 24 мм.