Вот такой нынче Первомай: Подмосковье накрыло снегом
В Подмосковье выпал первомайский снег
Заснеженные улицы Подмосковья. Обложка © VK / Подслушано Талдом
Необычный сюрприз преподнесла погода жителям Подмосковья на Первомай: регион накрыло снегом. Больше всего осадков выпало на севере области, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии заснеженных пейзажей, которыми делятся местные жители.
«В период с 21 часа 1 мая до 10 часов 2 мая, ожидаются осадки, местами сильные (дождь, мокрый снег), местами налипание мокрого снега. В период с 21 часа до 18 часов 2 мая ожидается ветер порывами до 15 м/с», — предупредило жителей региона МЧС.
Первомайский снеговик. Фото © Telegram / Некрасовка Новости
Заснеженный двор Подмосковья. Фото © Telegram / Некрасовка Новости
В связи с наступлением праздников гостей и жителей региона попросили быть внимательнее. Не оставлять детей одних на улице и не подходить близко к деревьям и неустойчивым конструкциям.
Долго, по прогнозам синоптиков, плохая погода не продлится. Ранее Life.ru уже писал, что ко Дню Победы во все регионы Центральной России должно прийти комфортное тепло, днём воздух будет прогреваться до +18 градусов.