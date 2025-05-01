Вот такой нынче Первомай: Подмосковье накрыло снегом

Необычный сюрприз преподнесла погода жителям Подмосковья на Первомай: регион накрыло снегом. Больше всего осадков выпало на севере области, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии заснеженных пейзажей, которыми делятся местные жители.

«В период с 21 часа 1 мая до 10 часов 2 мая, ожидаются осадки, местами сильные (дождь, мокрый снег), местами налипание мокрого снега. В период с 21 часа до 18 часов 2 мая ожидается ветер порывами до 15 м/с», — предупредило жителей региона МЧС.

Первомайский снеговик. Фото © Telegram / Некрасовка Новости

Заснеженный двор Подмосковья. Фото © Telegram / Некрасовка Новости

В связи с наступлением праздников гостей и жителей региона попросили быть внимательнее. Не оставлять детей одних на улице и не подходить близко к деревьям и неустойчивым конструкциям.