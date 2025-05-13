Госдума одобрила законопроект, который запрещает таксистам ездить на иномарках

Госдума утвердила во втором и третьем чтениях законопроект, регулирующий использование автомобилей в такси и требующий их локализации. Ключевым изменением стала отсрочка введения новых правил для Сибирского федерального округа до марта 2028 года, за которую депутаты проголосовали отдельно.

Закон обязывает с 1 марта 2026 года использовать в такси только автомобили отечественного производства с высокой степенью локализации. Для оценки этого параметра будет применяться балльная система. Изначально планировалось ввести эти требования уже с 1 октября 2025 года.

В процессе подготовки ко второму чтению в законопроект были добавлены положения, касающиеся использования в такси автомобилей, выпускаемых по специнвестконтрактам (СПИК). Эта норма будет действовать до 1 января 2033 года.

Также предусмотрены отсрочки для некоторых регионов: в Калининградской области локализованные автомобили станут обязательными с 1 марта 2028 года, а на Дальнем Востоке – с 1 марта 2030 года. Отсрочка для Сибири появилась во время обсуждения законопроекта во втором чтении и назначена на 1 марта 2028 года.

Напомним, что первое чтение законопроекта прошло в январе 2024 года.