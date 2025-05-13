Госдума одобрила законопроект, который запрещает таксистам ездить на иномарках
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о локализации такси
Такси. Обложка © Life.ru
Госдума утвердила во втором и третьем чтениях законопроект, регулирующий использование автомобилей в такси и требующий их локализации. Ключевым изменением стала отсрочка введения новых правил для Сибирского федерального округа до марта 2028 года, за которую депутаты проголосовали отдельно.
Закон обязывает с 1 марта 2026 года использовать в такси только автомобили отечественного производства с высокой степенью локализации. Для оценки этого параметра будет применяться балльная система. Изначально планировалось ввести эти требования уже с 1 октября 2025 года.
В процессе подготовки ко второму чтению в законопроект были добавлены положения, касающиеся использования в такси автомобилей, выпускаемых по специнвестконтрактам (СПИК). Эта норма будет действовать до 1 января 2033 года.
Также предусмотрены отсрочки для некоторых регионов: в Калининградской области локализованные автомобили станут обязательными с 1 марта 2028 года, а на Дальнем Востоке – с 1 марта 2030 года. Отсрочка для Сибири появилась во время обсуждения законопроекта во втором чтении и назначена на 1 марта 2028 года.
Напомним, что первое чтение законопроекта прошло в январе 2024 года.
Ранее Life.ru сообщал, что японский автоконцерн Nissan Motor Co продолжает сокращать сотрудников. Это связано с тем, что компания терпит катастрофические убытки, которые с апреля 2024 по март 2025 года составляют более чем 5 миллиардов долларов.