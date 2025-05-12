Ушедший из РФ автоконцерн намерен сократить штат на 15% из-за кризиса

Японский автоконцерн Nissan Motor Co объявил о планах по сокращению ещё более 10 тысяч рабочих мест. Об этом сообщает NHK со ссылкой на источники.

После ноябрьского увольнения девяти тысяч сотрудников, компания намерена сократить ещё 11 тысяч, доведя общее число увольнений до 20 тысяч, что равно 15% штата.



Стоит отметить, что финансовый год 2024 (с апреля 2024 по март 2025) оказался катастрофическим для компании. Убытки, которые в начале марта оценивались в 80 миллиардов иен, к концу года взлетели до рекордных 750 миллиардов иен (превысив 5 миллиардов долларов). В связи с таким резким ухудшением финансового положения, Макото Утида покинул пост президента, и с 1 апреля его сменил Иван Эспиноса.