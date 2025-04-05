Nissan может переехать в США

Чтобы избежать новых торговых пошлин, введённых американским президентом Дональдом Трампом, японский автогигант Nissan рассматривает вариант с переносом части производства на территорию США. Об этом сообщает деловое издание Nikkei.

Для адаптации к меняющимся условиям рынка, автомобильный концерн не исключает перенос части производства востребованных среди американцев автомобилей марки Rogue из Фукуоки в Штаты. Однако, как отмечает газета, подобное решение может обернуться серьёзными проблемами для японских поставщиков комплектующих, особенно для малого и среднего бизнеса.