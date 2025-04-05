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5 апреля, 14:16

Nissan может переехать в США

Nikkei: Концерн Nissan планирует перенести часть производства в США из-за пошлин

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Philip Lange

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Philip Lange

Чтобы избежать новых торговых пошлин, введённых американским президентом Дональдом Трампом, японский автогигант Nissan рассматривает вариант с переносом части производства на территорию США. Об этом сообщает деловое издание Nikkei.

Для адаптации к меняющимся условиям рынка, автомобильный концерн не исключает перенос части производства востребованных среди американцев автомобилей марки Rogue из Фукуоки в Штаты. Однако, как отмечает газета, подобное решение может обернуться серьёзными проблемами для японских поставщиков комплектующих, особенно для малого и среднего бизнеса.

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Ранее сообщалось, что автобизнес уже пострадал из-за введённых администрацией американского лидера пошлин. Так под ударом оказалась корпорация Stellantis — владелец 14 марок автомобилей, среди которых Opel, Peugeot и Jeep. Чтобы минимизировать потери, концерн приостановил работу ряда своих заводов в Канаде и Мексике.

Ольга Сливченко
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