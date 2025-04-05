Гони золото: В Германии придумали «ответку» на пошлины Трампа

Германия планирует вернуть 1200 тонн своего золота из США, что составляет около €113 миллиардов, в ответ на тарифы, введённые президентом Дональдом Трампом против стран Евросоюза. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

«Берлин думает о возвращении значительной части своего золотого запаса из хранилища в Нью-Йорке, поскольку существует обеспокоенность по поводу непредсказуемости политики Дональда Трампа», — говорится в статье.