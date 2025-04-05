Гони золото: В Германии придумали «ответку» на пошлины Трампа
Telegraph: ФРГ хочет вернуть у США 1200 тонн золота на сумму 113 млрд евро
Германия планирует вернуть 1200 тонн своего золота из США, что составляет около €113 миллиардов, в ответ на тарифы, введённые президентом Дональдом Трампом против стран Евросоюза. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.
«Берлин думает о возвращении значительной части своего золотого запаса из хранилища в Нью-Йорке, поскольку существует обеспокоенность по поводу непредсказуемости политики Дональда Трампа», — говорится в статье.
Золотые резервы Германии находятся на втором месте в глобальном масштабе после американских, и уже долгое время хранятся в подземных хранилищах Федеральной резервной системы на Манхэттене. В этой связи влиятельные члены Христианско-демократического союза (ХДС), который, вероятно, сформирует новое правительство Германии, обсуждают возможность репатриации золота, считая США ненадёжным партнёром.
Напомним, ранее Трамп сообщил о введении новых таможенных пошлин на импортируемые товары, представив таблицу с тарифами под названием «Декларация экономической независимости». Интересно, что в этом списке не упоминаются Россия и Белоруссия, в то время как для Украины установлена базовая ставка в 10%.
Life.ru / Шедеврум