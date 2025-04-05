Обошёлся без формул: Трамп требовал огромных чисел при разработке торговых пошлин

Президента США Дональда Трампа не слишком интересовали формулы для расчёта ставок для разных стран при разработке торговых пошлин. Он настаивал на «огромных числах», сообщает американский журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.

Чиновники из ближнего окружения Трампа отметили, что он не считал формулы по определению ставок первоочередной задачей.

«Он хотел, чтобы числа были огромными. Трамп настойчиво требовал больших показателей, чтобы другие страны начали относиться к нам справедливо», — приводит журнал слова одного из должностных лиц.

По данным издания, Трамп считал, что любые экономические проблемы от пошлин оправдают себя, а падение фондового рынка окажется не таким значительным.