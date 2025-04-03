Производитель Opel, Peugeot и Jeep закрывает заводы из-за пошлин Трампа
Автогигант Stellantis закрывает заводы в Канаде и Мексике из-за пошлин США
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Транснациональная корпорация Stellantis приостановила работу нескольких своих автозаводов в Канаде и Мексике из-за введения новых пошлин в США. Об этом сообщил представитель компании по связям с общественностью Йерун Маас. Stellantis зарегистрирована в Нидерландах как публичная компания с ограниченной ответственностью (N.V.), владеет 14 брендами: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks и Vauxhall.
«Stellantis продолжает оценивать последствия недавно введенных пошлин на импорт автомобилей в США и будет взаимодействовать с американскими властями по этим изменениям в политике. В связи с этим нам необходимо принять незамедлительные меры, включая временную остановку производства», — отметил он.
Маас также добавил, что это решение затронет ряд предприятий Stellantis, связанных с закрытыми заводами.
Ранее президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, тогда как для некоторых стран она будет значительно выше: 34% — для Китая, 46% — для Вьетнама и 20% — для стран Евросоюза. Такое решение сразу всколыхнуло ЕС, а глава ЕК фон дер Ляйен начала обещать Америке «мощный ответ» от Евросоюза. Отметим, что пошлины на товары из России введены не были.