Производитель Opel, Peugeot и Jeep закрывает заводы из-за пошлин Трампа

Транснациональная корпорация Stellantis приостановила работу нескольких своих автозаводов в Канаде и Мексике из-за введения новых пошлин в США. Об этом сообщил представитель компании по связям с общественностью Йерун Маас. Stellantis зарегистрирована в Нидерландах как публичная компания с ограниченной ответственностью (N.V.), владеет 14 брендами: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks и Vauxhall.

«Stellantis продолжает оценивать последствия недавно введенных пошлин на импорт автомобилей в США и будет взаимодействовать с американскими властями по этим изменениям в политике. В связи с этим нам необходимо принять незамедлительные меры, включая временную остановку производства», — отметил он.

Маас также добавил, что это решение затронет ряд предприятий Stellantis, связанных с закрытыми заводами.