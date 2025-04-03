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3 апреля, 13:50

В Германии содрогнулись, когда подсчитали убытки от новых пошлин Трампа

IW: Новые американские пошлины могут обойтись Германии в 200 миллиардов евро

Фото © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Фото © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Новые пошлины, введённые правительством США, могут обернуться серьёзными убытками для Берлина. Об этом говорится в исследовании Института экономики Германии (IW). За четыре года правления Дональда Трампа эти убытки для ФРГ оцениваются в 200 миллиардов евро, а для всего Европейского Союза общий ущерб может достичь 750 миллиардов.

В пресс-релизе IW сказано, что такие экономические потери могут привести к снижению немецкого ВВП примерно на 1,5% к 2028 году по сравнению с ситуацией без введения пошлин.

Институт также подчеркивает, что ЕС вступает в новую фазу торгового конфликта с США и должен действовать «с позиции силы».

The Economist опубликовал карикатуру на Трампа, «отрезающего» США от мира
The Economist опубликовал карикатуру на Трампа, «отрезающего» США от мира

Напомним, что Дональд Трамп ввёл в США пошлины на все импортные товары. Такое решение сразу всколыхнуло ЕС, а глава ЕК фон дер Ляйен начала обещать Америке «мощный ответ» от Евросоюза. По её словам, такой ход американского политика навредит всей мировой экономике.

Марина Фещенко
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