На платной трассе М-11 «Нева» ввели сезонные тарифы для дачников

С 12 мая проезд по платному участку трассы «Нева» из Москвы в Петербург на участке 15-58 километр подорожал для легковых автомобилей в выходные дни. Это изменение, введённое Северо-западной концессионной компанией (СЗКК), связано с началом дачного сезона.

Стоимость проезда по платной трассе от МКАД до Зеленограда в пятницу и субботу увеличилась до 800 рублей (ранее 750 рублей). Проезд до ЦКАД теперь обойдется в 1200 рублей (вместо 1100 рублей), а до Солнечногорска — в 1600 рублей (вместо 1400 рублей). Актуальные тарифы на другие участки доступны на сайте СЗКК.

СЗКК сообщила, что повышенные тарифы на проезд по платной дороге будут действовать до 19 октября. Это необходимо для поддержания комфорта и безопасности движения. При этом, стоимость проезда для легковых автомобилей в будние дни, останется прежней.