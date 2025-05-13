Россияне оказались не готовы к экзотике: Подаренные на Новый год змеи начали расползаться

У москвичей и жителей Подмосковья начали массово расползаться змеи, подаренные на Новый год. Далеко не все оказались готовы к содержанию такого экзотического подарка. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что людям следует передать такой презент в специальные места, где смогут позаботиться о питомце.

«Сейчас змеи начали расползаться у жителей Москвы и Подмосковья. Спрашивают, почему так много случаев таких стало. Да элементарно потому что на Год Змеи все дарили друг другу подарки, и спрос увеличился в десятки раз, по свидетельству тех, кто занимается продажей этих экземпляров», — цитирует Бурматова «Газета.ru».