Стало известно, каких животных россияне не смогут держать дома с 1 сентября 2025 года

В России пересмотрели список животных, которых гражданам запрещено содержать в качестве домашних питомцев. Документ начнёт действовать с 1 сентября 2025 года и будет актуален в течение шести лет. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Новый перечень включает 121 вид животных, содержание которых будет под запретом. Среди них — пресмыкающиеся (ядовитые змеи, крупные вараны, каймановые черепахи с панцирем более 30 см, крокодилы), млекопитающие (крупные кошки, гиены, слоны, приматы, медведи, волки, лисы), водные животные (тюлени, акулы, электрические угри, морские окуни крупнее 1,5 м) и другие.

В список также вошли некоторые виды птиц (страусы, совы, пингвины), паукообразных (ядовитые пауки и скорпионы) и земноводных (древесные лягушки). Исключение составляют зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы.

Представитель правительства подчеркнул, что данный перечень пересмотрен с учётом изменений в законодательстве об ответственном обращении с животными.