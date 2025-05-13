Стало известно, каких животных россияне не смогут держать дома с 1 сентября 2025 года
Кабмин обновил список животных, запрещённых к содержанию в домах
Змея. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kurit afshen
В России пересмотрели список животных, которых гражданам запрещено содержать в качестве домашних питомцев. Документ начнёт действовать с 1 сентября 2025 года и будет актуален в течение шести лет. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Новый перечень включает 121 вид животных, содержание которых будет под запретом. Среди них — пресмыкающиеся (ядовитые змеи, крупные вараны, каймановые черепахи с панцирем более 30 см, крокодилы), млекопитающие (крупные кошки, гиены, слоны, приматы, медведи, волки, лисы), водные животные (тюлени, акулы, электрические угри, морские окуни крупнее 1,5 м) и другие.
В список также вошли некоторые виды птиц (страусы, совы, пингвины), паукообразных (ядовитые пауки и скорпионы) и земноводных (древесные лягушки). Исключение составляют зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы.
Представитель правительства подчеркнул, что данный перечень пересмотрен с учётом изменений в законодательстве об ответственном обращении с животными.
Параллельно с этим правительство активно занимается вопросами занятости населения. Недавно был утверждён план мероприятий по борьбе с нелегальной занятостью на ближайшие три года. Основной упор делается на выявление неработающих граждан трудоспособного возраста и борьбу с практикой подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. Цель — снижение теневого сектора экономики и увеличение налоговых поступлений в бюджет.