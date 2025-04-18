Кабмин намерен разрешить лицам без гражданства служить в армии
В ГД внесли законопроект о возможности лицам без гражданства служить в армии РФ
Бойцы ВС РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России
Правительство внесло в Госдуму законопроект, дающий право лицам, не имеющим гражданства, поступать на службу в Вооружённые силы РФ. Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента.
В соответствии с пояснительной запиской к законопроекту 897317-8, вносятся поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые дают возможность лицам, не имеющим гражданства, поступать на военную службу по контракту в ВС РФ и другие воинские формирования.
«Предусматривается предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в ВС РФ и воинских формированиях», — указано в пояснительной записке законопроекта.
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