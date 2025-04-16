СФ одобрил закон об освобождении от призыва в армию ряда россиян

Совет Федерации на пленарном заседании утвердил пакет законов, вносящих коррективы в правила призыва на срочную военную службу. В частности, одобрен закон об освобождении от призыва в армию ряда россиян и добровольцев, воевавших более полугода, а также об исполнении в течение года решения о призыве в армию

Так, российские граждане, ранее проходившие службу в вооружённых формированиях Донецкой и Луганской народных республик, получили освобождение от призыва на срочную военную службу в России. Совет Федерации одобрил соответствующий закон, регулирующий порядок исполнения решений о призыве, в том числе устанавливающий годичный срок для реализации призывных мероприятий. Закон касается граждан, не состоящих в запасе, и тех, кто служил в структурах ДНР/ЛНР или участвовал в боевых действиях по решению органов власти республик с мая 2014 года.

Также российское законодательство претерпело изменения, касающиеся статуса добровольцев, участвующих в боевых действиях. Согласно новым правилам, лица, входящие в состав добровольческих формирований, подчинённых Министерству обороны, и принимавшие участие в боевых операциях не менее полугода, освобождаются от обязательного призыва на срочную военную службу. Это положение закреплено в законе, определяющем порядок исполнения решений о призыве и устанавливающем годичный срок на их реализацию.

Кроме того, СФ утвердил нововведение, касающееся исполнения решений о призыве на срочную службу. Согласно новому закону, если решение о призыве не было реализовано в период призыва, оно будет исполнено в течение года в следующие периоды призыва. При этом будет производиться сверка данных воинского учёта. Это касается случаев, когда решение о призыве было принято, но призывник не был отправлен к месту службы в установленный срок.