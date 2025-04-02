Названы вещи, которые запрещено брать срочникам в армию в 2025 году
РИА «ФедералПресс»: Солдату-срочнику в армию нельзя брать энергетики и ювелирку
С 1 апреля 2025 года в России начался весенний призыв. РИА «ФедералПресс» подготовил рекомендации для будущих новобранцев, основываясь на советах военкоматов и Комитета солдатских матерей. Важным аспектом является выбор одежды для прибытия на призывной пункт, где призывникам не нужно приобретать обмундирование. Главное — это удобство и комфорт, а не бренд или цвет. После прибытия новобранец должен будет сменить гражданскую одежду на военную форму, а личные вещи можно будет отправить домой или оставить в камере хранения.
Кроме одежды, в рюкзак стоит положить средства личной гигиены, которые понадобятся как до, так и во время службы. Рекомендуется взять небольшой футляр с нитками и иголками, а также белую ткань для подворотничков, так как они часто бывают в дефиците. На сборном пункте каждый новобранец получает специальный несессер с набором принадлежностей для гигиены, который необходимо сохранить.
Существуют строгие запреты на определённые вещи, которые нельзя брать в армию. К ним относятся алкогольные и энергетические напитки, ювелирные украшения, средства для записи звука и видео, колющие и режущие предметы, а также большинство лекарств, кроме жизненно необходимых по назначению врача. Военкоматы уверяют, что все необходимые медикаменты доступны в медпунктах воинских частей.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 31 марта. Он будет проходить с 1 апреля по 15 июля. В прошлом году призыв распространился на 150 тысяч человек. Особенностью кампании станет применение новой информационной системы.
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