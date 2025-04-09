В Госдуме исключили отправку срочников весеннего призыва 2025 года на службу в зону СВО

Россияне, которые в 2025 году пойдут служить в армию, не будут отправлены на новые территории — ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонскую область. Срочников за всё время призыва никогда не отправляли в зону СВО, заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с журналистом кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Андрей Картаполов заявил, что срочников 2025 года не будут отправлять в зону СВО. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Вообщем-то во все призывы их (срочников, — Прим. Life.ru) туда (в зону СВО, — Прим. Life.ru) не отправляют. У нас достаточно места, где можно и нужно пройти службу по призыву для того, чтобы наши Вооружённые силы были способны выполнять свои задачи, а наши ребята в зоне СВО продолжали выполнять свои задачи», — рассказал Картаполов.

Глава Комитета Госдумы по обороне также добавил, что в настоящее время новобранцы проходят медицинское освидетельствование и занимаются оформлением необходимых документов, а отправка в воинские части начнётся с 15 числа.