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10 мая, 19:33

В плену заботы и еды: В Швейцарии судят пенсионерку, которая «отбила» кота у соседки

В Швейцарии судят женщину, которая переманила к себе соседского кота

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / synchR

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / synchR

68-летняя жительница швейцарского Цюриха оказалась на скамье подсудимых, поскольку любила побаловать вкусняшкой соседского кота. Об этом сообщает Swissinfo.

В судебных материалах сказано, что пенсионерка десять месяцев кормила котика по имени Лео, чья хозяйка проживала по соседству. Она впускала его к себе домой, чтобы погладить и угостить, и её не остановило даже письменное заявление владелицы питомца с требованием перестать переманивать к себе её любимца.

«Разлучница» сделала в своей двери прорез, чтобы Лео мог приходить к ней домой, где его одаривали любовью, лаской и угощениями, а затем уходить, когда вздумается. Спустя какое-то время коту у неё стало настолько хорошо, что он перестал возвращаться к законной хозяйке.

Прокуратура в итоге потребовала оштрафовать пенсионерку на 3600 швейцарских франков и дополнительно взыскать 800 франков (более 416 тыс. рублей). Однако женщина не признала вину, и дело было передано в суд.

Согласно законам Швейцарии, регулярно кормить чужих домашних любимцев нельзя, поскольку расценивается это как незаконное присвоение собственности. Однако время от времени угощать милейших кошечек-собачек разрешается, если очень хочется.

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А вот в Белгородской области кот по имени Мишка целиком отрабатывает свой паёк, поскольку часами сидит на дереве и высматривает пролетающие в небе украинские дроны. Завидев беспилотник, животное бежит домой, где начинает орать, предупреждая хозяйку об опасности.

Владимир Озеров
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