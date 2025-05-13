Хитрые красноярские врачи записывались друг к другу, чтобы не работать на майские праздники

В Минусинске Красноярского края врачи одной из поликлиник нашли способ облегчить себе работу в праздничные дни, записавшись друг к другу на приём. В отношении «находчивых» сотрудников проводится служебное расследование, сообщил председатель комитета по охране здоровья и социальной политике законодательного собрания региона Илья Зайцев в своем телеграм-канале.

«Чтобы «освободить» себя от работы в праздничные и предпраздничные дни, врачи сами записывались на приём друг к другу... В том числе регистратор в межпраздничные дни записалась на приём к врачу 37 раз, сократив на два часа время работы врачей», — написал Зайцев.

Свою проверку начала и прокуратура. По данным ведомства, записи могли оформляться на сотрудников и их родственников, не нуждающихся в лечении. По итогам проверки будут приняты меры.