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13 мая, 13:24

Хитрые красноярские врачи записывались друг к другу, чтобы не работать на майские праздники

В Минусинске врачи записывались друг к другу, чтобы не работать на майские

Врач. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Врач. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

В Минусинске Красноярского края врачи одной из поликлиник нашли способ облегчить себе работу в праздничные дни, записавшись друг к другу на приём. В отношении «находчивых» сотрудников проводится служебное расследование, сообщил председатель комитета по охране здоровья и социальной политике законодательного собрания региона Илья Зайцев в своем телеграм-канале.

«Чтобы «освободить» себя от работы в праздничные и предпраздничные дни, врачи сами записывались на приём друг к другу... В том числе регистратор в межпраздничные дни записалась на приём к врачу 37 раз, сократив на два часа время работы врачей», — написал Зайцев.

Свою проверку начала и прокуратура. По данным ведомства, записи могли оформляться на сотрудников и их родственников, не нуждающихся в лечении. По итогам проверки будут приняты меры.

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Ранее эксперт назвал способы откосить от работы в праздники и не разгневать начальство. По его словам, в любом случае главное — оставаться вежливым и тактичным.

Мария Любицкая
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