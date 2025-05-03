Майские хитрости: Эксперт назвал способы откосить от работы в праздники и не разгневать начальство

Майские праздники в самом разгаре, а начальник намекает на срочную работу? Расстраиваться не стоит, уверен психолог Александр Кичаев. Он поделился с читателями Life.ru секретами, которые помогут тактично отказаться от просьбы босса и избежать косых взглядов. Главное — никакой прямой конфронтации, акцентировал внимание эксперт.

«Во время майских праздников руководители нередко просят сотрудников выйти на работу в выходной день, мотивируя двойной оплатой, дополнительными выходными и премиями. Однако не каждый сотрудник готов пожертвовать отдыхом с семьёй и близкими», — уверен Кичаев.

Первый вариант — «заболеть». Сымитируйте слабость, вялость в голосе, намекните на высокую температуру. Можно даже слегка покашлять в трубку, чтобы добавить убедительности.

«В идеале сломал руку, ногу или растяжение. То есть я не мобилен, не могу передвигаться. Или высокая температура и еле дышу, так сказать», — рекомендует психолог.

Второй способ — личные обстоятельства. Сошлитесь на важные семейные планы, встречу с родственниками или даже угрозу развода. Подчеркните, что пропуск этого события может иметь серьезные последствия.

«У нас намечена встреча: у родителей жены или мужа, или с друзьями. А у нас сейчас отношения близки к разводу, и это единственный шанс нам выстроить отношения. Или, наоборот, если муж или жена пойдёт без меня, то я боюсь, что будет измена, и наша семья разрушится», — предлагает Кичаев.

Ещё один вариант — предложить свою помощь в поиске замены. Укажите на коллегу, которому нужны деньги, или на того, кто давно хотел подработать в праздники. Это покажет вашу заботу о коллективе и готовность помочь. Если же профессиональная деятельность связана с творчеством, подойдёт четвёртый лайфхак: можно сообщить о гениальной идее, требующей тишины и уединения.

В любом случае главное — оставаться вежливым и тактичным. Ваша задача — убедить начальника в том, что ваше отсутствие — это не каприз, а необходимость.