«Вопрос количества»: Врач рассказал, как шашлыки помогут пережить «геомагнитные майские»

По данным исследователей из ИКИ и ИСЗФ, уровень солнечной активности продолжает увеличиваться. С 5 по 7 мая прогнозируется сильный геомагнитный шторм. Это особенно влияет на чувствительных к погоде людей. Врач Андрей Кондрахин отметил, что во время майских праздников люди часто употребляют алкоголь и тяжёлую пищу, что в сочетании с магнитными бурями может негативно сказаться на здоровье.

«Всё это излишнее, но допустимое. Вопрос количества. Если человек хочет немного себя побаловать, то объёмы съеденного и выпитого должны быть в разы сокращены. Примерно 30 миллиграммов чистого спирта в день можно принять без ущерба для здоровья. А вот если мы пьём большее количество, это может привести к тяжёлым последствиям, — предупредил врач в беседе с 360.ru.

Он отметил, что на праздничном ужине допустимо ограничиться одним бокалом сухого вина или небольшой порцией крепких напитков. На этом, по мнению эксперта, лучше остановиться. Что касается мясных блюд, то важна умеренность — если ограничиться несколькими кусочками мяса с зеленью, никакого вреда для организма не будет, подчеркнул специалист.