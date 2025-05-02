«Поможет мясо»: Россиянам рассказали, как «переварить» майские застолья без вреда здоровью
Терапевт Лапа: Избежать похмелья на майских праздниках помогут сорбенты
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Людям, испытывающим трудности с пищеварением, врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рекомендовала принять ферментные препараты перед застольем с шашлыком. Она также советует подходить к майским праздникам разумно и не злоупотреблять алкоголем — выбирать слабоалкогольные напитки и ограничиваться малыми дозами. Если же устоять не удалось, обязательно закусывайте, чтобы снизить вред для организма.
«Поможет мясо. Жир и белок хорошо обволакивают и подготавливают желудочно-кишечный тракт к алкоголю», — подчеркнула Лапа в беседе с 360.ru.
Она также назвала проверенные способы, которые помогают уменьшить степень алкогольного опьянения и снизить тяжесть похмелья. По её словам, для этого можно принять сорбент — например, одну столовую ложку энтеросгеля или четыре таблетки лактофильтрума. В случае возникновения похмелья эксперт посоветовала бороться с интоксикацией, выпив шипучий аспирин для дезинфекции.
Иногда после застолья можно столкнуться с пищевым отравлением. Чтобы этого не произошло, врач советует: следить за тем, чтобы мясо было свежим и хорошо прожаренным, а при малейшем подозрительном запахе — выбросить продукт. Быстро портящиеся продукты лучше хранить в специальных сумках-холодильниках, а остальную пищу — накрывать плёнкой или хранить в контейнерах, чтобы защитить от насекомых. Алкоголь стоит покупать только в официальных торговых точках, проверяя наличие акцизных марок.
Ранее врачи рассказали, что за день без вреда для здоровья можно съесть от 100 до 500 граммов шашлыка. Медики советуют избегать употребления жареного мяса на пустой желудок, а начинать приём пищи желательно с овощей. Кроме того, шашлык не рекомендуется сочетать с жирными покупными соусами — предпочтительнее приготовить их самостоятельно из свежих ингредиентов.