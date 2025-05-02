«Поможет мясо»: Россиянам рассказали, как «переварить» майские застолья без вреда здоровью

Людям, испытывающим трудности с пищеварением, врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рекомендовала принять ферментные препараты перед застольем с шашлыком. Она также советует подходить к майским праздникам разумно и не злоупотреблять алкоголем — выбирать слабоалкогольные напитки и ограничиваться малыми дозами. Если же устоять не удалось, обязательно закусывайте, чтобы снизить вред для организма.

«Поможет мясо. Жир и белок хорошо обволакивают и подготавливают желудочно-кишечный тракт к алкоголю», — подчеркнула Лапа в беседе с 360.ru.

Она также назвала проверенные способы, которые помогают уменьшить степень алкогольного опьянения и снизить тяжесть похмелья. По её словам, для этого можно принять сорбент — например, одну столовую ложку энтеросгеля или четыре таблетки лактофильтрума. В случае возникновения похмелья эксперт посоветовала бороться с интоксикацией, выпив шипучий аспирин для дезинфекции.

Иногда после застолья можно столкнуться с пищевым отравлением. Чтобы этого не произошло, врач советует: следить за тем, чтобы мясо было свежим и хорошо прожаренным, а при малейшем подозрительном запахе — выбросить продукт. Быстро портящиеся продукты лучше хранить в специальных сумках-холодильниках, а остальную пищу — накрывать плёнкой или хранить в контейнерах, чтобы защитить от насекомых. Алкоголь стоит покупать только в официальных торговых точках, проверяя наличие акцизных марок.