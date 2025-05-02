Тест: Шашлыки, грядки и природа — сможете узнать 5 фильмов СССР по кадру с дачей?
В период праздников так и хочется сбежать подальше от городской суеты, отключить телефон и наслаждаться звуками природы. И как же повезло тем, у кого есть такой тихий и уютный уголок — дача!
Обложка © Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk
Дача в СССР — это целая вселенная, где сбывались мечты и разворачивались настоящие драмы. Для советского человека она была не просто куском земли, а символом свободы, пусть и условной. Здесь можно было отдохнуть от душных квартир и заводских смен, вдыхая аромат свежескошенной травы и жаренных на углях сосисок. Но загородная жизнь никогда не давала расслабиться до конца — то картошку окучить, то крышу подлатать, то соседу помочь забор ставить. Это было место, где городские жители с азартом сажали морковку, хвастались первыми огурцами и ругались из-за границ участка. Кино любило дачу не меньше, чем сами советские люди. Попробуйте угадать, из каких картин эти уютные, знакомые до боли кадры!
Посиделки на даче нередко сопровождаются зажигательными танцами и душевными песнями. А эти энергичные движения повторял весь СССР! Угадаете, из каких они фильмов, на 6/6? А если этот тест показался вам слишком лёгким, то мы приготовили испытание для настоящих знатоков кино — нужно отгадать культовые советские картины по кадрам с машиной скорой помощи!