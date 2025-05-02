Тест: Шашлыки, грядки и природа — сможете узнать 5 фильмов СССР по кадру с дачей?

Дача в СССР — это целая вселенная, где сбывались мечты и разворачивались настоящие драмы. Для советского человека она была не просто куском земли, а символом свободы, пусть и условной. Здесь можно было отдохнуть от душных квартир и заводских смен, вдыхая аромат свежескошенной травы и жаренных на углях сосисок. Но загородная жизнь никогда не давала расслабиться до конца — то картошку окучить, то крышу подлатать, то соседу помочь забор ставить. Это было место, где городские жители с азартом сажали морковку, хвастались первыми огурцами и ругались из-за границ участка. Кино любило дачу не меньше, чем сами советские люди. Попробуйте угадать, из каких картин эти уютные, знакомые до боли кадры!