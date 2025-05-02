«Господь не оставит Россию»: Раскрыто потерянное пророчество старицы Макарии о нашей стране

Старица Макария прожила удивительную жизнь. Удивительную по степени тяжести. В 1926 году она родилась в многодетной семье, 20 человек в одном доме. У неё был брат-близнец Иван. Их крестили как можно скорее, ибо мальчик был болен, и брат будущей старицы Макарии умер сразу после крещения. А девочка, которую тогда называли Феодосией, с трёх лет перестала ходить. Семья, хоть и была большая, заботилась о ней не очень хорошо: часто несчастная девочка, у которой не работали ноги, вынуждена была ползать под столом и так добывать себе пищу. Сейчас такую семью лишили бы родительских прав, но в условиях крестьянской жизни 1920-х это, вроде бы, считалось нормой.

А потом семья и вовсе бросила Макарию. Её оставили одну в доме умирать. Девочка ползала по деревне, пила грязный снег, летом ела траву. Пока её не обнаружили самые добрые на тот момент люди в мире: православные монахини. В 1943 году монахиня Вяземского Аркадьевского женского монастыря стала заботиться о девочке. Но скоро монастырь закрыли, а монахинь отправили в тюрьму. Спаслась только Наталия: вместе с Феодосией они поселились в селе Тёмкино. В 20 лет девушку постриг в послушницы тот же батюшка, что крестил их с братом-близнецом. Потом в 97 лет умерла Наталия, и Тихоне пришлось купить заброшенный дом и привлечь к себе на помощь двух соседок. В 1976 году Тихону постригли в монахини, а в 1978-м — в схимонахини под именем Макария в честь преподобного Макария Египетского. Всю жизнь она молилась, постилась, исцеляла людей и предсказывала будущее. 18 июня 1993 года старица отошла в мир иной. Её могилу часто посещают верующие. Расскажем, что пророчила России эта удивительная женщина.

«Страшнее для нас будут китайцы. Возьмут половину земли»

Старица Макария Тёмкинская — праведница, схимонахиня, целительница, пророчица. Фото © makariya.ru

Старица Макария Тёмкинская утверждала, что опасность для России будет представлять не коллективный Запад, а Китай. Она была не единственной, кто так думал. Например, Евгения Чудиновская тоже говорила, что «надобно бояться китайцев». И она тоже была схимонахиней, но без инвалидности и жила в деревне Чудиново. А Макария, несмотря на то что её саму неведомая болезнь лишила способности ходить, исцеляла простой народ и прославилась тем, насколько близкой она была к Богу. Кажется, если две легендарные схимонахини сделали одно и то же пророчество, к нему лучше прислушаться.

«Будете по колено в крови ходить»

Макария Тёмкинская знала, о чём говорит. Она прожила трудную, но наполненную благодатью жизнь. Фото © makariya.ru

Это было, пожалуй, самое негативное пророчество Макарии. Только вот оно уже сбылось. Это пророчество последователи старицы Макарии Тёмкинской записали в 1989 году, в мае. Тогда она стала говорить, что будет «ломка построек и народа» и предрекла хождение в крови по колено. Только спустя много лет стало понятно, что это было пророчество о чеченских войнах. А «ломку построек и народа», то есть развал СССР, она предсказала непосредственно перед данным событием.

«Москва — город святой, отсюда православным нельзя уезжать...»

Старица Макария Тёмкинская очень любила Москву. Жаль, при жизни ей было не с кем туда съездить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jan Willem van Hofwegen

Старица Макария красноречиво описала нынешнюю роль Москвы на мировой ортодоксальной арене. Православные христиане последнее время несколько раздроблены, но именно Москву назвали Третьим Римом, а значит, здесь живёт дело Христа, это последний оплот настоящей веры в Спасителя. Первым концепцию «Москва — Третий Рим» придумал старец Филофей из Елеазарова монастыря под Псковом. В 1524 году старец писал князю Василию III, отцу Ивана Грозного, и просил правильно проводить в Москве крестные ходы, а также уничтожать один интересный грех, присутствовавший на Руси даже в то время. Макария же увещевала православных христиан оставаться в Москве и никуда не уезжать: только так она останется Третьим Римом. А четвёртому, как мы все знаем, не бывать.

«Россия никогда не погибнет! Её Господь просветит, и она опять будет Россия как Россия»

Россия столкнётся с некоторыми проблемами и перестанет на время быть Россией, говорила Макария Тёмкинская. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Baturina Yuliya

Старица Макария Тёмкинская почти всю жизнь провела в СССР, она столкнулась и с коллективизацией, и с Великой Отечественной, и с последующими сталинскими репрессиями, и с закрытием церквей и монастырей... Ещё более удивительной кажется история, когда девочка с инвалидностью благодаря доброте православного народа смогла выжить во всём этом историческом урагане. Макария преставилась в 1993 году. Она застала время, когда Россия снова стала Россией, а православную веру снова можно было исповедовать свободно. Просвещение Господне стало реальностью. Это самое позитивное пророчество Макарии.

«Поститесь, молитесь, в этом спасение...»

Последние слова старицы Макарии Тёмкинской. Фото © makariya.ru

«Поститесь, молитесь, в этом спасение...», — это были последние слова старицы Макарии. Ночью 18 июня 1993 года она произнесла их, а потом отдала Богу душу. Это последнее пророчество обращено ко всем последователям старицы Макарии, всем, кто просил её помощи, а также к православным христианам. В посте и молитве порой находишь тихие радости, которые могут спасти как собственную душу, так и души других людей. Макария знала об этом не понаслышке: пока девочка, лишённая способности ходить, ползала по полу в избе своей так называемой семьи, она непрестанно молилась и находила в этом утешение.