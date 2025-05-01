Раньше так делали только бедняки: 6 советских привычек, которые стали западными трендами
Когда-то это считалось символом бедности и отсталости, но сегодня весь мир охотно перенимает привычки наших родителей — от авоськи до домашних заготовок.
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Richie Chan, MarilenaGhezzo, © «Шедеврум»
В девяностые годы миллионы россиян стремились избавиться от «совкового» прошлого — выкидывали авоськи, стеснялись подштанников, с иронией смотрели на банки с соленьями в шкафу. Тогда казалось, что Запад знает, как правильно жить. Прошло три десятилетия — и оказалось, что именно советский образ жизни стал образцом экологичного, разумного и устойчивого быта. Самые простые, а порой и вынужденные привычки наших родителей теперь перешли в категорию модных трендов. Life.ru собрал шесть ярких примеров, как история сделала круг — и теперь весь мир «копирует» быт советского человека.
Домашние заготовки снова в моде
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Консервация, заморозка, соленья — всё это вернулось в обиход. Европейцы и американцы начали делать запасы продуктов, особенно после пандемии. Домашние заготовки позволяют контролировать качество еды, экономить и не зависеть от супермаркетов.
Пакет с пакетами
Советская привычка хранить пакеты в других пакетах перешла из категории «комичное» в категорию «рациональное». Люди стали уделять больше внимания домашней экономии и разумному потреблению. Покупка новых пакетов каждый раз больше не кажется логичной — их стараются использовать повторно, а магазины вводят депозитную систему за многоразовую упаковку.
Огород на подоконнике
Фото © «Шедеврум»
Выращивание зелени дома стало привычкой, продиктованной нехваткой свежих продуктов и экономией. Сегодня же это — тренд в урбанистической культуре. Люди по всему миру сажают лук, базилик и другие растения у себя дома, используют вертикальные фермы и балконные грядки. Садоводство стало способом расслабиться, улучшить здоровье и получить натуральную еду.
Домашние посиделки вместо походов в рестораны
Советская традиция встречаться с друзьями дома набирает популярность на Западе. Совместные ужины, домашние вечеринки, семейные праздники без излишеств — альтернатива дорогим развлечениям. Это позволяет укрепить социальные связи, сэкономить и создать тёплую атмосферу. Такой формат уже называют новым трендом экономных, но душевных развлечений.
Возвращение авоськи
Тканевые сумки, шоперы, плетёные сетки — всё это снова в моде. Многоразовые сумки заменили одноразовые пластиковые пакеты, а привычка брать с собой свою «авоську» стала знаком ответственного потребления. На Западе появились даже специальные стиральные средства для таких сумок, а крупные бренды активно поддерживают эту тенденцию.
Термобельё — практично и модно
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Нательное бельё в СССР носили зимой все — без этого было трудно справиться с морозами. Сейчас термобельё носят во многих странах Европы и Северной Америки. Современные технологии сделали его не только тёплым, но и удобным, стильным, многофункциональным. Оно стало обязательным элементом гардероба в холодный сезон.
Многие из привычек, которые представлялись атавизмами советского прошлого, оказались удивительно жизнеспособными и актуальными. Мир столкнулся с необходимостью переосмыслить потребление, пересмотреть отношение к экологии, комфорту, общению и экономии. И оказалось, что у советского человека был готовый набор решений для этих задач — пусть и сформировавшийся в условиях дефицита и ограничений.
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