Раньше так делали только бедняки: 6 советских привычек, которые стали западными трендами

В девяностые годы миллионы россиян стремились избавиться от «совкового» прошлого — выкидывали авоськи, стеснялись подштанников, с иронией смотрели на банки с соленьями в шкафу. Тогда казалось, что Запад знает, как правильно жить. Прошло три десятилетия — и оказалось, что именно советский образ жизни стал образцом экологичного, разумного и устойчивого быта. Самые простые, а порой и вынужденные привычки наших родителей теперь перешли в категорию модных трендов. Life.ru собрал шесть ярких примеров, как история сделала круг — и теперь весь мир «копирует» быт советского человека.

Домашние заготовки снова в моде

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Консервация, заморозка, соленья — всё это вернулось в обиход. Европейцы и американцы начали делать запасы продуктов, особенно после пандемии. Домашние заготовки позволяют контролировать качество еды, экономить и не зависеть от супермаркетов.

Пакет с пакетами

Советская привычка хранить пакеты в других пакетах перешла из категории «комичное» в категорию «рациональное». Люди стали уделять больше внимания домашней экономии и разумному потреблению. Покупка новых пакетов каждый раз больше не кажется логичной — их стараются использовать повторно, а магазины вводят депозитную систему за многоразовую упаковку.

Огород на подоконнике

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Выращивание зелени дома стало привычкой, продиктованной нехваткой свежих продуктов и экономией. Сегодня же это — тренд в урбанистической культуре. Люди по всему миру сажают лук, базилик и другие растения у себя дома, используют вертикальные фермы и балконные грядки. Садоводство стало способом расслабиться, улучшить здоровье и получить натуральную еду.

Домашние посиделки вместо походов в рестораны

Советская традиция встречаться с друзьями дома набирает популярность на Западе. Совместные ужины, домашние вечеринки, семейные праздники без излишеств — альтернатива дорогим развлечениям. Это позволяет укрепить социальные связи, сэкономить и создать тёплую атмосферу. Такой формат уже называют новым трендом экономных, но душевных развлечений.

Возвращение авоськи

Тканевые сумки, шоперы, плетёные сетки — всё это снова в моде. Многоразовые сумки заменили одноразовые пластиковые пакеты, а привычка брать с собой свою «авоську» стала знаком ответственного потребления. На Западе появились даже специальные стиральные средства для таких сумок, а крупные бренды активно поддерживают эту тенденцию.

Термобельё — практично и модно

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Нательное бельё в СССР носили зимой все — без этого было трудно справиться с морозами. Сейчас термобельё носят во многих странах Европы и Северной Америки. Современные технологии сделали его не только тёплым, но и удобным, стильным, многофункциональным. Оно стало обязательным элементом гардероба в холодный сезон.