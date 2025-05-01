Пенсионер спас свою ровесницу из-под завалов в Судже и планирует на ней жениться

Пенсионер спас свою ровесницу из-под завалов суджанской школы-интерната после атаки ВСУ. 69-летний Михаил Записной до трёх часов ночи ломал толстую обвалившуюся стену, чтобы хоть как-то пробраться к Антонине Романовой. О чудесной истории любви и спасения рассказал RT.

Пенсионеры познакомились в интернате, 1 февраля 2025 года стало для них трагическим днем. Вечером в здание интерната прилетел украинский снаряд. Записной находился в подвале, где собирались ужинать, а Романова — на первом этаже, заряжая фонарик. Взрыв разрушил здание, и пожилая женщина оказалась под завалами. Пенсионер, не раздумывая, бросился на помощь.

«Мы до трёх ночи топорами ломали толстую стену, чтоб подобраться хоть как-то к Тоне. Силы покидали нас. Сделали перерыв. Ждали, что украинцы привезут домкрат, но только время потеряли. Под утро продолжили разбирать завалы. Верёвками и подручными железяками поднимали эти плиты, чтобы освободить ноги», — рассказал о своём подвиге пенсионер.

При помощи других людей Записному удалось высвободить Романову из-под завалов. Состояние женщины было критическим: открытые переломы, множественные ранения и сильная кровопотеря. К сожалению, украинские военные отказались эвакуировать пострадавшую, и тогда Михаил на своей машине отвёз Антонину в больницу в Сумы. Затем Красный Крест организовал вывоз пострадавших в Курскую область через территорию Белоруссии. Сейчас Михаил и Антонина находятся в Курске. Женщина перенесла операцию по пересадке кожи и продолжает лечение.

Каждый день Михаил навещает свою любимую. Он снял квартиру рядом с больницей, чтобы быть всегда рядом с ней. После выздоровления Антонины они планируют пожениться. Пенсионерка благодарна всем, кто помог ей выбраться из-под завалов.