В России снимут фильм о вынесшей мужа с поля боя тувинке, которую Путин просил не возвращаться на СВО
Тувинский военный медик Монгуш согласились на съёмки фильма о её подвиге
Ветеран боевых действий Айдысмаа Монгуш. Обложка © Life.ru
Тувинский военный медик Айдысмаа Монгуш, которая эвакуировала с поля боя тело своего погибшего на СВО мужа Омака Дажы, согласилась, чтобы про её подвиг сняли фильм. В этом решении её поддержали родственники, рассказала она РИА «Новости».
За сценарную составляющую и сами съёмки будет отвечать кинокомпания «ССБ Кино». Картина получит название «АйЗа-17». Авторы проекта собираются показать историю, которая стала примером подлинного героизма, самоотверженности и любви к Родине.
О произошедшем военный медик рассказала во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого с ней связались через Минобороны, попросив дать согласие на экранизацию её истории. Медик обсудила предложение с родственниками, которые решили, что это будет правильно.
«Они [родственники] ответили «да», потому что у нас всё-таки трое детей, это останется в истории, также детям, внукам, правнукам. Я согласилась», — рассказала Монгуш.
Напомним, что женщина-медик из Республики Тыва Айдысмаа Монгуш рассказала на встрече с президентом, как она эвакуировала тело погибшего мужа-штурмовика с поля боя. Глава государства посчитал, что такая история должна быть увековечена в произведении, но попросил военнослужащую не возвращаться на СВО.