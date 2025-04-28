В России снимут фильм о вынесшей мужа с поля боя тувинке, которую Путин просил не возвращаться на СВО

Тувинский военный медик Айдысмаа Монгуш, которая эвакуировала с поля боя тело своего погибшего на СВО мужа Омака Дажы, согласилась, чтобы про её подвиг сняли фильм. В этом решении её поддержали родственники, рассказала она РИА «Новости».

За сценарную составляющую и сами съёмки будет отвечать кинокомпания «ССБ Кино». Картина получит название «АйЗа-17». Авторы проекта собираются показать историю, которая стала примером подлинного героизма, самоотверженности и любви к Родине.

О произошедшем военный медик рассказала во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого с ней связались через Минобороны, попросив дать согласие на экранизацию её истории. Медик обсудила предложение с родственниками, которые решили, что это будет правильно.

«Они [родственники] ответили «да», потому что у нас всё-таки трое детей, это останется в истории, также детям, внукам, правнукам. Я согласилась», — рассказала Монгуш.