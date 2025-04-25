«Трудились целыми сутками»: Ветеран СВО рассказала о жизни медиков в зоне боевых действий
Ветеран СВО Майорова: Сложнее всего на фронте вынести долгую разлуку с близкими
Медицинская работница Наталья Майорова. Обложка © Предоставлено Life.ru
Служба медицинских работников в зоне специальной военной операции (СВО) сложна и опасна. Им приходится проявлять недюжинное самообладание, чтобы оперативно и эффективно помогать раненым, несмотря на бесконечные разрывы снарядов и атаки со стороны противника. О том, как протекает жизнь на линии боевого соприкосновения, Life.ru рассказала сотрудница противотуберкулезного диспансера Республики Мордовия Наталья Майорова, работавшая в военном госпитале в Луганске операционной сестрой.
Наталья Майорова. Фото © Предоставлено Life.ru
«Поначалу было страшно от грома постоянных разрывов снарядов, но я быстро привыкла. К тому же, работы было очень много — мы трудились целыми сутками. В такие минуты ни о чём другом, кроме как об оказании медицинской помощи, не думаешь», — поделилась Наталья.
Наталья признаётся, что больше всего во время командировки в зону СВО ей не хватало семьи — мужа и детей. По завершении срока службы она была награждена медалью «За профессионализм и самоотверженность».
Также медик обратилась в филиал фонда «Защитники Отечества» в Мордовии по вопросу получения удостоверения ветерана боевых действий. Сотрудники помогли собрать необходимый пакет документов, основным из которых стала справка о служебной командировке в зону СВО, и направили его в Москву. Там приняли положительное решение, и Наталья получила заветный документ. Ветеранское удостоверение ей в торжественной обстановке вручила заместитель руководителя по медицинскому сопровождению Наталья Антонова.
Также филиал фонда проконсультировал Наталью по мерам поддержки. В настоящее время Наталья Майорова работает в Саранском противотуберкулёзном диспансере операционной сестрой, воспитывает двоих детей.
Ранее сообщалось, что военные из курского приграничья смогут получить статус ветерана боевых действий. Данная поддержка коснётся также сотрудников Министерства внутренних дел, Росгвардии, МЧС, ФСИН, Следственного комитета и прокуратуры.