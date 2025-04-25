«Трудились целыми сутками»: Ветеран СВО рассказала о жизни медиков в зоне боевых действий

Служба медицинских работников в зоне специальной военной операции (СВО) сложна и опасна. Им приходится проявлять недюжинное самообладание, чтобы оперативно и эффективно помогать раненым, несмотря на бесконечные разрывы снарядов и атаки со стороны противника. О том, как протекает жизнь на линии боевого соприкосновения, Life.ru рассказала сотрудница противотуберкулезного диспансера Республики Мордовия Наталья Майорова, работавшая в военном госпитале в Луганске операционной сестрой.

Наталья Майорова. Фото © Предоставлено Life.ru

«Поначалу было страшно от грома постоянных разрывов снарядов, но я быстро привыкла. К тому же, работы было очень много — мы трудились целыми сутками. В такие минуты ни о чём другом, кроме как об оказании медицинской помощи, не думаешь», — поделилась Наталья.

Наталья признаётся, что больше всего во время командировки в зону СВО ей не хватало семьи — мужа и детей. По завершении срока службы она была награждена медалью «За профессионализм и самоотверженность».

Также медик обратилась в филиал фонда «Защитники Отечества» в Мордовии по вопросу получения удостоверения ветерана боевых действий. Сотрудники помогли собрать необходимый пакет документов, основным из которых стала справка о служебной командировке в зону СВО, и направили его в Москву. Там приняли положительное решение, и Наталья получила заветный документ. Ветеранское удостоверение ей в торжественной обстановке вручила заместитель руководителя по медицинскому сопровождению Наталья Антонова.

Также филиал фонда проконсультировал Наталью по мерам поддержки. В настоящее время Наталья Майорова работает в Саранском противотуберкулёзном диспансере операционной сестрой, воспитывает двоих детей.