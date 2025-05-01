Орбакайте может лишиться роскошной трёшки в Юрмале после запрета на въезд в Латвию

Недвижимость Кристины Орбакайте в Юрмале оказалась под угрозой изъятия после того, как местные власти запретили певице въезд в Латвию. Артистка владеет трёхкомнатной квартирой площадью 100 кв. м на Рижском взморье. Это жильё, расположенное в элитном доме «Ривьера», ранее принадлежало Борису Моисееву, но позднее он переписал квартиру на Орбакайте. Владельцами недвижимости там являются и другие российские знаменитости. Рыночная цена апартаментов достигает порядка 30 млн рублей. По данным SHOT, на жильё дочери Аллы Пугачёвой может быть наложен арест.

Кроме квартиры в Латвии, Орбакайте является счастливой обладательницей ещё двух квартир в Москве. Эти апартаменты расположены в элитном жилом комплексе «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице. После того как исполнительница решила покинуть Россию, она, по данным канала, поспешила выставить эту недвижимость на продажу. За каждую из своих столичных квартир Орбакайте надеялась получить по 200 миллионов рублей.

К прочим проблемам добавилось и то, что концерт певицы в Юрмале, намеченный на 1 июня, был отменён. По предварительным оценкам, ущерб для Орбакайте составил 5–10 миллионов рублей. Теперь певица лишена возможности не только выступать в Латвии, но и навещать мать, Аллу Пугачёву, которая проводит там каждое лето. В Юрмалу также приезжает комик Максим Галкин*.

Ранее сообщалось, что служба государственной безопасности Латвии приняла решение о запрете на въезд в республику для российской певицы Кристины Орбакайте и сербского композитора Горана Бреговича. Спецслужбы обосновали это решение тем, что их выступления несут угрозу интересам национальной безопасности страны.