Недостаточно Орбакайте. Почему Прибалтика закрыла въезд для дочери Пугачёвой Латвийские власти решили больше не пускать Кристину Орбакайте в страну. Там решили, что это не соответствует интересам страны. Похожий скандал назревает в соседней Литве. Как живёт и зарабатывает дочь Пугачёвой? 30 апреля, 21:15 Кристина Орбакайте. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © ТАСС / Яна Яворская

Как Орбакайте не пустили в Латвию

С конца апреля Кристину Орбакайте не пускают в Латвию. Служба государственной безопасности страны внесла певицу в список персон нон грата. Решение было принято в связи с тем, что выступления артистов, по мнению спецслужб, не соответствуют интересам национальной безопасности страны.

Скандал возник не на пустом месте — ещё в начале апреля от Орбакайте потребовали определиться, за кого она (за Россию или за «свободный мир») во вроде бы родной для неё Литве — артистка помимо российского имеет и литовское гражданство.

Сначала в литовском сегменте соцсетей появились посты с возмущением планами певицы выступить с концертом на Pramogų arena в Вильнюсе 31 мая, местные активисты призывают бойкотировать мероприятие. Позже вопрос ребром поставил и премьер-министр страны Гинтаутас Палуцкас.

— Я видел фотографию, где Орбакайте принимает награду от [президента России] Путина, но позиция относительно ситуации на Украине сейчас важнее. Организаторы концерта могут задать ей этот вопрос и предоставить ответ общественности, — заявил он.

Демарш прибалтов может больно ударить по планам артистки заработать на летний отдых в Майами — в Литве зал вмещает до 4 тысяч зрителей, в Латвии — до 2,5 тысячи. В последней концерт Орбакайте уже отменён официально. При этом Прибалтика — традиционное место заработка семьи Пугачёвой. Здесь у них самый преданный и благодарный зритель. Но, похоже, ситуация меняется.

Выступление Кристины Орбакайте в Юрмале, Латвия, 2002 г. Фото © ТАСС / Виктор Лисицын

Где планировала выступать Орбакайте в этом году

В целом, май 2025 года у певицы был расписан под завязку — на этот месяц у неё запланированы аж 14 концертов: на Кипре, в Германии, Швейцарии, Испании, Чехии, Эстонии, Латвии и Литве. Из них половина выступлений в Германии и по одному — в каждой стране Прибалтики.

Впрочем, за показной востребованностью Орбакайте просвечивает неказистая реальность — как минимум часть концертов продаётся со скрипом — билеты расходятся без ажиотажа. Причём речь идёт о достаточно крупных залах вместимостью от 1 до 2,5 тысячи человек.

Лучше всего у артистки дела обстоят на Кипре. Во-первых, потому, что концерт выпадает на майские праздники и главные гости Орбакайте там — пляжники из постсоветских стран. Во-вторых, зал в Ларнаке совсем небольшой — всего 719 мест. Но даже с таким учётом в продаже остаются ещё около 40 мест. Самые дешёвые билеты здесь стоят 70 евро, самые дорогие — 130.

Певицы Алла Пугачёва и Кристина Орбакайте. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Почему Орбакайте стала чужой для всех

Молчание певицы по поводу её отношения к СВО и позиции России в мире у нас было воспринято как демарш на фоне родства с откровенно русофобствующей матерью Орбакайте, которую та защищает даже в плане творчества — исполняя песню «Алла будет петь». Кроме этого артистке припоминают роскошную жизнь в США, а также наличие американского паспорта.

Парадокс, но интегрированность Орбакайте в западную жизнь никак не отражается на желании тамошних чиновников воспринимать её как свою. Похоже, от неё ждут такой же активной антироссийской позиции, какую демонстрирует её отчим — Максим Галкин*. Вполне возможно, поддержка либеральных ценностей должна не просто внятно прозвучать, но и подкрепляться материально — после начала СВО на Западе многих российских беглых богатеев серьёзно финансово потрепали.

Певицы Кристина Орбакайте, Алла Пугачёва и телеведущий Максим Галкин*. Фото © ТАСС / Александра Мудрац

Такое, правда, с гораздо большими последствиями происходило с беглыми банкирами Петром Авеном и Михаилом Фридманом. Напомним, на Западе заморозили все их активы, требуя максимальной активности в противодействии России и поддержке Украины. Небольшие послабления появились лишь тогда, когда бизнесмены стали расставаться со своими миллиардами — отдали имущество в Незалежной, стали перечислять деньги ВСУ и в различные западные благотворительные фонды. И даже сейчас оба, судя по их же словам, живут на голодном пайке — из замороженных счетов коммерсантов им выделяют небольшие деньги на существование. Несмотря на то что Орбакайте не бизнесмен и не владеет замками в Европе, на Западе певица пока не бедствует.

Что есть у семьи Орбакайте в США

Согласно телефонным справочникам США, у Кристины Орбакайте и её третьего по счёту мужа Михаила Земцова имеется жильё в Нью-Йорке и Майами. Певица с супругом прописаны в фешенебельных апартаментах кондоминиума под названием Twenty Five Murray Street на нью-йоркском престижном острове Манхэттен. Стоимость — около 2,5 миллиона долларов, а месяц аренды обойдётся примерно в 15 тысяч долларов.

Также у Кристины Орбакайте и Михаила Земцова есть недвижимость на берегу Атлантического океана в «Маджестик Тауэре» — это роскошный 22-этажный небоскрёб, расположенный в респектабельной деревне Бэл-Харбор в Майами-Бич. Паре принадлежит там пентхаус на 282 квадрата стоимостью до пяти миллионов долларов. Из окон во всю стену открывается головокружительный вид на океан, залив и город. На утопающей в зелени территории имеются бассейн с подогревом и вся пляжная инфраструктура плюс джакузи, теннисный корт, бильярдный зал, фитнес-центр и спа-салоны.

Старший сын Кристины Орбакайте — Никита Пресняков — регистрировался по обоим американским адресам матери. Молодой человек осел в США сразу после начала спецоперации. Там он взял себе творческий псевдоним Nick Pres и снимает клипы для западных звёзд.

Никита Пресняков. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Средний по возрасту ребёнок Орбакайте, Дени Байсаров, прописки в США не имеет, но часто прилетает к матери в гости. У него есть бизнес в Лондоне — художественная мастерская «Арт-терапия» для людей без соответствующих навыков. Раньше он развивал российское ивент-агентство «Аутерра», но, кажется, уже забросил это дело. Компания отсутствует по своему юридическому адресу, сайт перестал работать.

*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы Евгений Кузнецов