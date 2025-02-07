Хлопоты бедолаг. Получат ли Михаил Фридман и Пётр Авен прощение в ЕС после продажи «Альфа-банка» Бывшие российские банкиры Михаил Фридман и Пётр Авен продали свои доли в «Альфа-банке» за 2,5 млрд долларов, чтобы с них на Западе сняли санкции. Уже почти три года они не имеют доступа к своим счетам и активам. Как живут беглые олигархи? 6 февраля, 21:15 Пётр Авен и Михаил Фридман. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / KapiKupi, © ТАСС / ЕА / Сергей Савостьянов, RBC / Владислав Шатило

О том, что Фридман и Авен закрыли сделку по продаже своих долей в «Альфа-банке», сообщило британское издание The Financial Times.

По данным газеты, сделка заключалась ещё в 2023 году и тогда доля экс-банкиров в «Альфа-банке» оценивалась в 2,5 млрд долларов. Завершение всех процедур состоялось год спустя — в 2024 году. В общей сложности коммерсанты расстались с 45% акций самого банка и 42% акций страховой компании. Их покупателем стал давний бизнес-партнёр Андрей Косогов.

Тогда же — в апреле — Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски Авена и Фридмана к Совету ЕС об отмене санкций. Впрочем, то решение так и не привело к их исключению из санкционного списка, а значит, не облегчило материальное положение и не вернуло контроль над своими иностранными активами, зарегистрированными на Западе.

Михаил Фридман. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Проклятье Ходорковского*

СВО Фридман и Авен встретили в Великобритании и с самого начала кампании делали всё, чтобы остаться для западных покровителей своими. Не удалось, несмотря на все их слова о поддержке Украины, развёрнутый бизнес на Западе, разделяемый ими прозападный курс и «отсутствие влияния на Путина».

Предвестником больших неприятностей оказался беглый олигарх Михаил Ходорковский*. В первых числах марта 2022 года он выпустил видеообращение к своим друзьям-капиталистам из России — к тем, «кого он знает лично и кто знает его», с требованием немедленно определиться с позицией. В числе прочих прозвучали и имена банкиров.

— Ребята, сейчас такое время, когда вы не должны пытаться проскочить между струйками. Или заявляйте свою позицию, или мы враги. Не обижайтесь! — заявил тогда сбежавший оппозиционер.

Экс-руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский. Фото © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Интересно, что ещё за год до этого Ходорковский* довольно жёстко обвинил того же Фридмана в отсутствии принципов и желания бороться с системой.

— Каждый раз, когда (в России. — Прим. Life.ru) начинался очередной болезненный кризис, он делал шаг в сторону, — сетовал из Лондона бывший владелец ЮКОСа. — Мы иногда здесь (в Великобритании. — Прим. Life.ru) видимся, но у него нет желания рисковать своей репутацией (в России. — Прим. Life.ru) из-за разговора со мной.

Спустя буквально несколько дней после заявления Ходорковского* Фридман и Авен попали в санкционные списки Евросоюза, а затем ком покатился дальше — по цепочке в британский, канадский, австралийский, новозеландский списки.

В августе 2023 года за участие в работе финансового сектора российской экономики Фридман угодил в санкционный список США, направленный против «известных представителей российской финансовой элиты». Наконец украинцы, которым так симпатизировал бизнесмен, в конце сентября – начале октября заморозили все его активы в Незалежной совокупной стоимостью 17 миллиардов гривен (46,5 миллиарда рублей).

Михаил Фридман и Пётр Авен, 2017 г. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Как плакал Авен

Буквально за несколько месяцев после начала СВО состояние бывшего министра внешнеэкономических связей РФ и сооснователя «Альфа-банка» Петра Авена, по данным Forbes, усохло с $5,3 до $4,2 млрд. Его замок и дуплекс бесцеремонно обыскали офицеры английского Национального агентства по борьбе с преступностью. Экс-банкира публично подозревали в попытках обхода санкций и отмывании денег. По неподтверждённым данным, по этому поводу даже возбуждалось уголовное дело.

— Наш бизнес полностью разрушен. Всё, что мы строили 30 лет, сейчас полностью в руинах. Смогу ли я теперь оплатить даже самые элементарные счета? Смогу ли нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину. Может, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить, — плакался тогда миллиардер.

Видимо, за хорошее поведение после этого британские власти частично компенсировали его потери. С замороженных счетов банкира ему позволили единовременно снять 388 тысяч фунтов стерлингов (около 46 млн рублей) на погашение неотложных долгов, а также разрешили снимать ежемесячное пособие 60 тысяч фунтов стерлингов (свыше 7 млн рублей), чтобы Авен смог удовлетворить свои «базовые нужды» — траты на прислугу, рестораны, представительские автомобили и прочие атрибуты роскошной жизни.

Пётр Авен. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Было спущено на тормозах расследование в отношении его жены Екатерины Козиной, которая в обход санкций, не имея собственных доходов, давала Авену ещё по 140 тысяч фунтов (почти 17 млн рублей) каждый месяц.

Взамен Авен сложил с себя полномочия председателя «Альфа-банка», согласился продать в нём свою долю. Также он безропотно отдал Незалежной украинский филиал банка, полностью устранился от управления основанной им международной инвестиционной компанией LetterOne, дивиденды с прибыли которой в сумме уже свыше 50 млн долларов (около 5 млрд рублей по курсу) позже стали направляться на поддержку Украины.

Как страдал Фридман

Резидент Великобритании с 2015 года Михаил Фридман тоже жаловался на невыносимые условия жизни в британской столице, подчёркивая, что ему приходится постоянно находиться дома, «как под домашним арестом». Дом — это Athlone House, ранее известный как Caen Wood Towers. Это большой викторианский дом в Хайгейте на севере Лондона. Его бизнесмен купил годом позже — в 2016 году — за 65 млн фунтов стерлингов.

Всего за год с небольшим после начала СВО были арестованы его активы стоимостью десятки, если не сотни миллиардов долларов. Но, как и в случае с Авеном, после публичных унижений британские власти прекратили уголовное дело против него об уклонении от санкций, позволили коммерсанту остаться в своём дорогостоящем имении и даже разрешили снимать со счетов небольшие суммы, чтобы бывший олигарх мог свести концы с концами.

Взамен, как выяснил Life.ru, подконтрольный структурам Фридмана крупнейший украинский оператор сотовой связи «Киевстар» стал перечислять в украинский бюджет 1,4 млрд гривен (почти 4 млрд рублей по текущему курсу) под обоснованием: «преодоление последствий войны и приближение победы». Кроме того, обширную помощь Незалежной оказывал и до сих пор оказывает крупнейший в Европе актив Фридмана — LetterOne.

Михаил Сеславинский, Михаил Фридман и Пётр Авен (слева направо), 2013 г. Фото © ТАСС / Павел Смертин

Но как только британцы ослабили контроль над деятельностью бизнесмена, он сразу переехал из Британии на ПМЖ в Израиль — у Фридмана есть и такой паспорт. Интересно, что незадолго до «смягчения» условий его «содержания» в Лондоне коммерсант сетовал, что, дескать, есть гражданство, но нет дома в этой стране и доступа к средствам, чтобы приобрести жильё. Похоже, тогда эту проблему решить ему удалось.

Уже спустя несколько дней после начавшегося в октябре 2023 года вооружённого конфликта в Газе Михаил Фридман объявился в Москве и заявил, что теперь будет навещать Россию регулярно. Цель приезда тогда так и осталась неизвестной, но с тех пор в Москве бизнесмена действительно стали видеть часто. Здесь он, например, пышно отметил своё 60-летие в апреле 2024 года. Тогда в российских СМИ высказывались предположения, что Фридману удалось договориться о снятии претензий к нему со стороны государства.

Что предсказал Авену и Фридману Владимир Путин

Пётр Авен и Михаил Фридман, 2013 г. Фото © ТАСС / Джавахадзе Зураб

Ещё в 2002 году президент России Владимир Путин выступил перед олигархами – участниками IV съезда российской Торгово-промышленной палаты. Тогда он поднял проблему вывоза ими капиталов за рубеж и в очередной раз призвал предпринимателей вкладывать заработанные ими деньги в отечественную промышленность и инфраструктуру.

Тогда ещё он предупредил собравшихся, что в любой момент они могут лишиться своих зарубежных активов.

— Захлебнётесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать! — пророчествовал президент тогда, когда в отношениях России и Запада «ещё всё было нормально».

Похоже, Пётр Авен и Михаил Фридман то знаковое заседание пропустили. Сейчас оба в многочисленных судах не только оспаривают свой санкционный статус, но и судятся с организациями и даже странами, исполняющими решения западных регуляторов. Например, Фридман с лета прошлого года в Гонконге пытается разблокировать 16 млрд долларов, замороженных в различных люксембургских компаниях. Ответчиком по этому делу выступает Люксембург. В качестве адвоката на помощь он позвал жену бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра Шери Блэр.

* Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.