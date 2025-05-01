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1 мая, 12:00

Тест: «Мир! Труд! Май!» в фильмах СССР — узнаете картины по кадрам с субботниками на 7/7?

От всей души поздравляем каждого с Праздником Весны и Труда! В честь этого события мы решили вспомнить, как отмечали 1 Мая в Советском Союзе. Предупреждаем: шашлыков там точно не было!

Обложка © Кадр из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk

Весна в СССР всегда ассоциировалась не только с майскими праздниками, но и с субботниками — добровольными, иногда и не очень, работами на благо общества. Люди выходили убирать улицы, сажать деревья, красить заборы — и всё это под лозунгами о коллективном труде и светлом будущем. Первомайские субботники были особым событием. После демонстраций граждане брались за грабли и вёдра, превращая уборку в нечто среднее между праздником и обязанностью. Кинематограф не остался в стороне: в фильмах то и дело мелькали сцены, где герои с энтузиазмом или ворчанием подметали дворы или белили стволы деревьев. Эти кадры стали такой же частью советской эстетики, как очереди или разговоры на кухне. А много ли вы помните таких сцен? Сейчас проверим!

Если вы до сих пор скучаете по советским временам, то вы наверняка наберёте максимальный результат ещё в одном тесте и угадаете все 6 культовых фильмов по кадру с автоматами с газировкой! СССР запомнился не только уборкой и правилами, но и весёлыми посиделками с танцами и песнями! Сможете угадать, из каких фильмов эти зажигательные пляски, на 6/6?

Тест: Только книжный червь отгадает произведения классической литературы по их финалу на 7/7
Тест: Только книжный червь отгадает произведения классической литературы по их финалу на 7/7
Виктория Мишинкина
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