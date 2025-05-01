Тест: «Мир! Труд! Май!» в фильмах СССР — узнаете картины по кадрам с субботниками на 7/7?

Весна в СССР всегда ассоциировалась не только с майскими праздниками, но и с субботниками — добровольными, иногда и не очень, работами на благо общества. Люди выходили убирать улицы, сажать деревья, красить заборы — и всё это под лозунгами о коллективном труде и светлом будущем. Первомайские субботники были особым событием. После демонстраций граждане брались за грабли и вёдра, превращая уборку в нечто среднее между праздником и обязанностью. Кинематограф не остался в стороне: в фильмах то и дело мелькали сцены, где герои с энтузиазмом или ворчанием подметали дворы или белили стволы деревьев. Эти кадры стали такой же частью советской эстетики, как очереди или разговоры на кухне. А много ли вы помните таких сцен? Сейчас проверим!