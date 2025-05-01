Майские гулянья по-советски: 15 фото, как отмечали Первомай в СССР и почему многие по этому скучают

Весенний праздник, который начинался с политических лозунгов, а заканчивался народными гуляньями. День 1 Мая в Советском Союзе был больше чем просто отметкой в календаре — это был настоящий культурный феномен с собственными ритуалами и традициями. И вот 15 фото, которые это доказывают.

1930–1936 гг. СССР. Москва. Участники первомайской демонстрации на улице Большая Дмитровка.

Первомай в СССР: как отмечали главный весенний праздник в Советском Союзе. Фото © ТАСС / Николай Кубеев

1958 г. СССР. Москва. Во время демонстрации трудящихся на Красной площади.

Советские первомайские демонстрации: традиции и атмосфера праздника. Фото © Фотохроника ТАСС

1959 г. СССР. Москва. Красная площадь. Первомайская демонстрация.

История празднования 1 Мая в СССР: от идеологии к народным гуляньям. Фото © Фотохроника ТАСС

1961 г. СССР. Москва. Участники первомайской демонстрации у гостиницы «Москва» на площади 50-летия Октября.

Красная площадь и первомайские парады: как это было в советское время. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

1962 г. Москва. Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади.

Символы и атрибуты первомайских демонстраций в СССР. Фото © Фотохроника ТАСС

1967 г. СССР. Москва. Войска Московского гарнизона во время военного парада на Красной площади в честь празднования 1 Мая.

Подготовка к Первомаю в советское время: традиции и обычаи. Фото © ТАСС / Наум Грановский

1970 г. Москва. Красная площадь. Первомайская демонстрация.

Советские первомайские фотографии: история праздника в кадрах. Фото © Фотохроника ТАСС

1974 г. Москва. Праздничная первомайская колонна на Красной площади.

Первомайские салюты и гулянья: вечерняя программа праздника в СССР. Фото © ТАСС / Виктор Будан

1974 г. СССР. Москва. Первомайский парад участников студенческих стройотрядов (на первом плане) и физкультурников на Красной площади.

Как менялся Первомай в СССР с 1930-х по 1980-е годы. Фото © ТАСС / Виктор Будан

1976 г. СССР. Москва. Первомайский парад физкультурников на Красной площади.

Почему многие ностальгируют по советским первомайским демонстрациям. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

1977 г. СССР. Москва. Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади.

Майские гулянья в СССР: что осталось от советских традиций празднования. Фото © ТАСС / Николай Акимов

1979 г. СССР. Москва. Праздничный базар на улице Петровке накануне 1 Мая.

Эволюция первомайских демонстраций: как менялся праздник за 70 лет. Фото © ТАСС / Василий Егоров, Алексей Стужин

1980 г. СССР. Москва. Салют над Кремлём в честь празднования Дня международной солидарности трудящихся.

От парадов до шашлыков: как трансформировался Первомай в России. Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин

1981 г. СССР. Москва. Демонстранты на Красной площади во время празднования Дня международной солидарности трудящихся.

Детские воспоминания о советском Первомае: почему праздник так запоминался. Фото © ТАСС / Виктор Будан

1983 г. СССР. Москва. Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади.

Военные парады и физкультурники: зрелищная сторона советского Первомая. Фото © ТАСС / Игорь Зотин, Юрий Лизунов