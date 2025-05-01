Майские гулянья по-советски: 15 фото, как отмечали Первомай в СССР и почему многие по этому скучают
Life.ru решил перенести читателей в атмосферу самого яркого весеннего праздника Советского Союза и рассказать, почему современные шашлыки на даче не могут сравниться с размахом первомайских демонстраций прошлого.
Советские первомайские фотографии: история праздника в кадрах. Фото © ТАСС / Лев Портер
Весенний праздник, который начинался с политических лозунгов, а заканчивался народными гуляньями. День 1 Мая в Советском Союзе был больше чем просто отметкой в календаре — это был настоящий культурный феномен с собственными ритуалами и традициями. И вот 15 фото, которые это доказывают.
1930–1936 гг. СССР. Москва. Участники первомайской демонстрации на улице Большая Дмитровка.
Первомай в СССР: как отмечали главный весенний праздник в Советском Союзе. Фото © ТАСС / Николай Кубеев
1958 г. СССР. Москва. Во время демонстрации трудящихся на Красной площади.
Советские первомайские демонстрации: традиции и атмосфера праздника. Фото © Фотохроника ТАСС
1959 г. СССР. Москва. Красная площадь. Первомайская демонстрация.
История празднования 1 Мая в СССР: от идеологии к народным гуляньям. Фото © Фотохроника ТАСС
1961 г. СССР. Москва. Участники первомайской демонстрации у гостиницы «Москва» на площади 50-летия Октября.
Красная площадь и первомайские парады: как это было в советское время. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев
1962 г. Москва. Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади.
Символы и атрибуты первомайских демонстраций в СССР. Фото © Фотохроника ТАСС
1967 г. СССР. Москва. Войска Московского гарнизона во время военного парада на Красной площади в честь празднования 1 Мая.
Подготовка к Первомаю в советское время: традиции и обычаи. Фото © ТАСС / Наум Грановский
1970 г. Москва. Красная площадь. Первомайская демонстрация.
Советские первомайские фотографии: история праздника в кадрах. Фото © Фотохроника ТАСС
1974 г. Москва. Праздничная первомайская колонна на Красной площади.
Первомайские салюты и гулянья: вечерняя программа праздника в СССР. Фото © ТАСС / Виктор Будан
1974 г. СССР. Москва. Первомайский парад участников студенческих стройотрядов (на первом плане) и физкультурников на Красной площади.
Как менялся Первомай в СССР с 1930-х по 1980-е годы. Фото © ТАСС / Виктор Будан
1976 г. СССР. Москва. Первомайский парад физкультурников на Красной площади.
Почему многие ностальгируют по советским первомайским демонстрациям. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков
1977 г. СССР. Москва. Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади.
Майские гулянья в СССР: что осталось от советских традиций празднования. Фото © ТАСС / Николай Акимов
1979 г. СССР. Москва. Праздничный базар на улице Петровке накануне 1 Мая.
Эволюция первомайских демонстраций: как менялся праздник за 70 лет. Фото © ТАСС / Василий Егоров, Алексей Стужин
1980 г. СССР. Москва. Салют над Кремлём в честь празднования Дня международной солидарности трудящихся.
От парадов до шашлыков: как трансформировался Первомай в России. Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин
1981 г. СССР. Москва. Демонстранты на Красной площади во время празднования Дня международной солидарности трудящихся.
Детские воспоминания о советском Первомае: почему праздник так запоминался. Фото © ТАСС / Виктор Будан
1983 г. СССР. Москва. Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади.
Военные парады и физкультурники: зрелищная сторона советского Первомая. Фото © ТАСС / Игорь Зотин, Юрий Лизунов
Сегодня 1 Мая для большинства россиян — это прежде всего начало длинных майских выходных, время открытия дачного сезона и первых шашлыков на природе. Официальные демонстрации хоть и проводятся профсоюзами и некоторыми политическими партиями, но масштаб их несравним с советскими временами. Интересно, что некоторые элементы праздника всё же сохранились — например, традиция устраивать в начале мая городские ярмарки и культурные мероприятия. А в некоторых семьях до сих пор существует негласное правило — к 1 Мая делать генеральную уборку и покупать что-то новое из одежды. Возможно, именно эта бытовая, неофициальная сторона праздника оказалась наиболее жизнеспособной и пережила смену эпох и идеологий.
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