Две тысячи исков: Продюсер «Синего трактора» развернул битву за авторские права

Создатель детского мультпроекта «Синий трактор» Артур Днепровский с 2020 года развернул масштабную битву за свои авторские права, подав около двух тысяч исков в российские арбитражные суды. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующие материалы.

Владелец прав на уникальные образы персонажей и товарные знаки Днепровский решительно противостоит производителям и продавцам игрушек, а также другим компаниям, использующим героев мультфильма — от Синего трактора до Коровы и Свиньи — в маркировке товаров без его разрешения.

Первую победу он одержал в сентябре 2020 года, когда арбитражный суд Пензенской области обязал предпринимателя, торговавшего игрушками, выплатить 15 тысяч рублей за незаконное использование трёх товарных знаков и ещё 5 тысяч рублей за нарушение прав на художественный образ Синего трактора. С начала 2025 года Днепровский усилил борьбу, направив свыше 60 новых исков к нарушителям.