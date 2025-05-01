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1 мая, 05:39

Две тысячи исков: Продюсер «Синего трактора» развернул битву за авторские права

Продюсер Днепровский подал две тысячи исков в защиту прав на «Синий трактор»

Продюсер «Синего трактора» подал две тысячи исков для защиты авторских прав. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Продюсер «Синего трактора» подал две тысячи исков для защиты авторских прав. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Создатель детского мультпроекта «Синий трактор» Артур Днепровский с 2020 года развернул масштабную битву за свои авторские права, подав около двух тысяч исков в российские арбитражные суды. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующие материалы.

Владелец прав на уникальные образы персонажей и товарные знаки Днепровский решительно противостоит производителям и продавцам игрушек, а также другим компаниям, использующим героев мультфильма — от Синего трактора до Коровы и Свиньи — в маркировке товаров без его разрешения.

Первую победу он одержал в сентябре 2020 года, когда арбитражный суд Пензенской области обязал предпринимателя, торговавшего игрушками, выплатить 15 тысяч рублей за незаконное использование трёх товарных знаков и ещё 5 тысяч рублей за нарушение прав на художественный образ Синего трактора. С начала 2025 года Днепровский усилил борьбу, направив свыше 60 новых исков к нарушителям.

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Тем временем солист популярной группы «Руки вверх» Сергей Жуков и «Первое музыкальное издательство» обратились за поддержкой к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой. Они просят помочь в судебных разбирательствах за права на песни коллектива. В Арбитражный суд Москвы уже поданы три иска о признании прав на произведения, исполнения и фонограммы.

Оксана Попова
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