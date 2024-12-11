Сергей Жуков обратился в СК РФ из-за прав на песни группы «Руки Вверх!»

Солист популярной группы «Руки вверх» Сергей Жуков и «Первое музыкальное издательство» обратились за поддержкой к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой. Они просят помочь в судебных разбирательствах за права на песни коллектива. В Арбитражный суд Москвы уже поданы три иска о признании прав на произведения, исполнения и фонограммы, сообщает ТАСС.

Проблемы начались из-за действий Андрея Черкасова, который, по словам Жукова, использует брешь в законодательстве для оспаривания прав на музыкальные произведения. Черкасов подал более 10 заявлений о блокировке интернет-ресурсов, размещающих песни «Руки вверх», и предъявил претензии на результаты интеллектуальной деятельности. Жуков утверждает, что Черкасов никогда не имел отношения к записи хитов группы и располагает лишь сомнительным документом о передаче прав, подписанным бывшим продюсером Андреем Маликовым в 2006 году, когда тот уже семь лет не работал с коллективом.

Ситуация обострилась после выхода фильма «Руки вверх», когда компания жены Черкасова подала иск на стриминговые сервисы, требуя 10 миллионов рублей. В ноябре 2024 года московская полиция возбудила уголовное дело по статье о подделке документов, якобы подтверждающих права издательства «Джем» на песни группы. Сергей Жуков и Алексей Потехин признаны потерпевшими. Похожее дело заведено по подделке документов на фонограммы Вячеслава Добрынина.

Жуков называет действия Черкасова рейдерством, от которого страдают зрители, лишённые возможности видеть творчество группы. Он подал иски против компании Черкасова, и заседания по ним назначены на январь 2025 года. Борьба за права на песни «Руки вверх» продолжается, и Сергей Жуков надеется на справедливое разрешение ситуации.