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6 декабря, 22:20

РКН потребовал у видеосервисов удалить фонограммы песен из фильма «Руки Вверх!»

Кадр со съёмочной площадки байопика. Обложка © Telegram / Сергей Жуков и «Руки Вверх!»

Кадр со съёмочной площадки байопика. Обложка © Telegram / Сергей Жуков и «Руки Вверх!»

Роскомнадзор разослал четырём онлайн-кинотеатрам требование удалить фонограммы песен из биографического фильма «Руки вверх!». Уведомление РКН продиктовано требованием Мосгорсуда, который ранее наложил обеспечительные меры защиты исключительных прав на композиции именитой поп-группы.

Речь идёт о таких хитах коллектива, как «Крошка моя», «Чужие губы», «Девчонка», «Песенка», «Дома не сиди», «Некрасивая», «Без любви» и других песнях, которые встречаются в новом байопике. У онлайн-сервисов есть три рабочих дня, чтобы выполнить требование, напомнили РИА «Новости» в ведомстве.

Тест: Вы точно выросли в 90-е, если продолжите строки песен «Руки вверх!» на 6/6
Тест: Вы точно выросли в 90-е, если продолжите строки песен «Руки вверх!» на 6/6

Ранее фронтмена «Руки Вверх!» Сергея Жукова обвинили в незаконном использовании 15 песен группы при создании фильма. По словам продюсеров, авторские права на композиции принадлежат издательству «Джем», которое не давало разрешения на появление хитов в картине.

Илья Пушкарев
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