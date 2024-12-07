РКН потребовал у видеосервисов удалить фонограммы песен из фильма «Руки Вверх!»

Речь идёт о таких хитах коллектива, как «Крошка моя», «Чужие губы», «Девчонка», «Песенка», «Дома не сиди», «Некрасивая», «Без любви» и других песнях, которые встречаются в новом байопике. У онлайн-сервисов есть три рабочих дня, чтобы выполнить требование, напомнили РИА «Новости» в ведомстве.