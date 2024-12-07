РКН потребовал у видеосервисов удалить фонограммы песен из фильма «Руки Вверх!»
Кадр со съёмочной площадки байопика. Обложка © Telegram / Сергей Жуков и «Руки Вверх!»
Роскомнадзор разослал четырём онлайн-кинотеатрам требование удалить фонограммы песен из биографического фильма «Руки вверх!». Уведомление РКН продиктовано требованием Мосгорсуда, который ранее наложил обеспечительные меры защиты исключительных прав на композиции именитой поп-группы.
Речь идёт о таких хитах коллектива, как «Крошка моя», «Чужие губы», «Девчонка», «Песенка», «Дома не сиди», «Некрасивая», «Без любви» и других песнях, которые встречаются в новом байопике. У онлайн-сервисов есть три рабочих дня, чтобы выполнить требование, напомнили РИА «Новости» в ведомстве.
Ранее фронтмена «Руки Вверх!» Сергея Жукова обвинили в незаконном использовании 15 песен группы при создании фильма. По словам продюсеров, авторские права на композиции принадлежат издательству «Джем», которое не давало разрешения на появление хитов в картине.