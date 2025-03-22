Блогеры получат два новых кода в ОКВЭД

С 1 мая деятельность блогеров будет официально зарегистрирована в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). К существующим кодам, описывающим работу участников рекламной сферы и PR-услуг, будут добавлены два новых кода. Об этом сообщила основатель и гендиректор агентства hello blogger Татьяна Иванова.

«К кодам, описывающим деятельность участников рекламного рынка и рынка услуг по связям с общественностью (PR), добавлены два новых номера. 73.11.1 «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети». 70.21.1 «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети», — написала она у себя в телеграм-канале.

Иванова объяснила необходимость введения отдельного ОКВЭД для индустрии, указав на несколько ключевых аспектов. Во-первых, юридическая определённость: отсутствие чёткой отраслевой классификации создаёт правовые проблемы, влияя на налогообложение и взаимодействие с регуляторами; отдельный код позволит ясно определить статус инфлюенсеров и агентств на рынке. Во-вторых, это обеспечит государственное регулирование и защиту, так как существующие нормативные акты не предоставляют необходимых гарантий; новый код поможет установить официальные правила, включая защиту авторских прав и доступ к госпрограммам поддержки. В-третьих, наличие чёткого ОКВЭД будет способствовать развитию отрасли и учёту её вклада в экономику, ведь рынок блогеров представляет собой значительный сегмент цифровой экономики; это позволит лучше отслеживать обороты, привлекать инвестиции и формировать стратегию развития.