Блогеров могут обязать отдавать часть дохода на соцпроекты
В России хотят обязать блогеров отдавать 5% контента под социальную рекламу
В ассоциации блогеров и агентств призвали обязать блогеров вносить процент от общего годового заработка от рекламы на соцпроекты. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
"Такой законопроект обяжет блогеров размещать в своих соцсетях социальную рекламу в размере 5% от общего их годового объёма, как это уже делают все другие рекламораспространители на законодательном уровне", — рассказали в агентстве РИА "Новости".
Ранее врачи призвали обязать блогеров, которые занимаются распространением диет и других оздоровительных процедур, проходить образовательные курсы. По их словам, это может отсеять опасные для жизни методики, которые россияне испытывают на себе, насмотревшись советов в интернете.
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