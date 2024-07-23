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23 июля, 18:30

Блогеров могут обязать отдавать часть дохода на соцпроекты

В России хотят обязать блогеров отдавать 5% контента под социальную рекламу

В ассоциации блогеров и агентств призвали обязать блогеров вносить процент от общего годового заработка от рекламы на соцпроекты. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Такой законопроект обяжет блогеров размещать в своих соцсетях социальную рекламу в размере 5% от общего их годового объёма, как это уже делают все другие рекламораспространители на законодательном уровне", — рассказали в агентстве РИА "Новости".

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Блогеров-десятитысячников могут обязать отправлять данные о себе в Роскомнадзор

Ранее врачи призвали обязать блогеров, которые занимаются распространением диет и других оздоровительных процедур, проходить образовательные курсы. По их словам, это может отсеять опасные для жизни методики, которые россияне испытывают на себе, насмотревшись советов в интернете.

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Shutterstock / FOTODOM / Ignatiev Alexandr

Александра Мышляева
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