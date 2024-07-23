Блогеров могут обязать отдавать часть дохода на соцпроекты

В ассоциации блогеров и агентств призвали обязать блогеров вносить процент от общего годового заработка от рекламы на соцпроекты. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Такой законопроект обяжет блогеров размещать в своих соцсетях социальную рекламу в размере 5% от общего их годового объёма, как это уже делают все другие рекламораспространители на законодательном уровне", — рассказали в агентстве РИА "Новости".