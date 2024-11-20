Мам-инфлюенсеров хотят поощрять за блоги без «мармеладно-воздушных» историй

В Госдуме предложили поощрять блогеров, которые пропагандируют семейные ценности. По мнению первого зампреда Комитета по вопросам семьи Татьяны Буцкой, их надо чаще звать в эфиры на радио, в Госдуму, а также на большие мероприятия.

«Мы говорим о семьях, которые естественно рассказывают о том, как они воспитывают детей, куда ездят и так далее», — отметила депутат в эфире радио «Комсомольская правда».

При этом она добавила, что тема с блогерами весьма скользкая, поскольку многие мамы-инфлюенсеры рисуют в Сети «мармеладно-воздушную» историю, а на самом деле может быть всё иначе. Буцкая призвала беседовать с теми, кто не создаёт иллюзию красивой жизни, а показывает всё, как есть.

«Когда в 7 утра пятеро детей приносят маме завтрак в постель, и ты думаешь: «Чего ж я со своими двумя ничего не успеваю». Вот без таких перекосов будем пытаться с блогерами говорить», — заявила Буцкая.