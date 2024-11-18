«А в чём грубость?» Депутат ГД ответил на критику своих слов о «рожалке»

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков оправдался за свой призыв «рожать, пока рожалка работает». Он заявил, что не хотел никого оскорбить, а тем, кто обиделся на эти слова, парламентарий посоветовал пройти курс анатомии.

«А в чём грубость? Послушайте внимательно, речь идёт о детородных функциях. Матка, яйцеклетка, сперматозоид — всё это, может быть, рожалка», — подчеркнул Ильтяков в беседе с 360.ru.

Также депутат высказался резко против абортов. Он заявил, что люди не должны «заменять замысел Господа Бога на земле». Ильтяков считает, что, если свыше дан шанс стать матерью, нельзя им пренебрегать.

«Пока работает рожалка — функции детородные, — наслаждайтесь, плодитесь и размножайтесь», — призвал россиян депутат.