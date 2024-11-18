Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 13:56

«А в чём грубость?» Депутат ГД ответил на критику своих слов о «рожалке»

Депутат Ильтяков: Никакой грубости в словах «рожайте, пока рожалка работает» нет

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков оправдался за свой призыв «рожать, пока рожалка работает». Он заявил, что не хотел никого оскорбить, а тем, кто обиделся на эти слова, парламентарий посоветовал пройти курс анатомии.

«А в чём грубость? Послушайте внимательно, речь идёт о детородных функциях. Матка, яйцеклетка, сперматозоид — всё это, может быть, рожалка», — подчеркнул Ильтяков в беседе с 360.ru.

Также депутат высказался резко против абортов. Он заявил, что люди не должны «заменять замысел Господа Бога на земле». Ильтяков считает, что, если свыше дан шанс стать матерью, нельзя им пренебрегать.

В ГД объяснили, как высокий уровень ожирения в РФ связан с низкой рождаемостью
В ГД объяснили, как высокий уровень ожирения в РФ связан с низкой рождаемостью

«Пока работает рожалка — функции детородные, — наслаждайтесь, плодитесь и размножайтесь», — призвал россиян депутат.

Ранее стало известно, что фраза о нежелании рожать детей не считается пропагандой чайлдфри. При этом такие слова, как «я ненавижу детей», могут попасть под действие закона о запрете пропаганды чайлдфри. Особенно если они содержат призывы к другим женщинам или негативные оценки в адрес малышей.

Обложка ©

freepik / cookie_studio

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar