Тест: Автоматы с газировкой в фильмах СССР — сможете угадать все 6 всего по 1 кадру?

Автомат с газировкой — это не просто советский аналог современного фудкорта, а настоящий культурный артефакт, без которого невозможно представить городские сцены в кино СССР. Эти железные аппараты были свидетелями первых свиданий, дружеских встреч и забавных недоразумений. Вспомните, как часто именно у этого символа ушедшей эпохи герои произносили важные реплики, влюблялись или попадали в комичные ситуации. Готовы освежить в памяти эти знаковые моменты и, возможно, открыть для себя что-то новое в хорошо знакомых сценах?