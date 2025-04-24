Тест: Автоматы с газировкой в фильмах СССР — сможете угадать все 6 всего по 1 кадру?
Сейчас полки магазинов заполнены сотнями разных газировок — от отечественных до зарубежных. И только заставшие СССР до сих пор помнят неповторимый вкус воды с сиропом!
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk, © Freepik
Автомат с газировкой — это не просто советский аналог современного фудкорта, а настоящий культурный артефакт, без которого невозможно представить городские сцены в кино СССР. Эти железные аппараты были свидетелями первых свиданий, дружеских встреч и забавных недоразумений. Вспомните, как часто именно у этого символа ушедшей эпохи герои произносили важные реплики, влюблялись или попадали в комичные ситуации. Готовы освежить в памяти эти знаковые моменты и, возможно, открыть для себя что-то новое в хорошо знакомых сценах?
22 апреля была важная дата в истории — 155 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Но с этим испытанием справится только бывший комсомолец: нужно угадать, где цитаты вождя пролетариата, а где — киногероев. Молодёжи сложно представить не только автоматы с газировкой, но и чугунные утюги или ручные стиральные машинки. А вы сможете вспомнить, как называлась эта бытовая техника, на 7/7?