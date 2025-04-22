Тест: Лишь бывшему комсомольцу под силу угадать, где цитаты Ленина, а где — киногероев

Что общего между Владимиром Лениным и киногероями? На первый взгляд — ничего. Но если прислушаться к их словам, можно обнаружить удивительные параллели! Революционные лозунги вождя пролетариата и крылатые фразы из любимых фильмов часто звучат с одинаковым пафосом. В честь дня рождения Ленина предлагаем развлечься. В этом тесте вам предстоит распознать, где историческая фигура, а где вымышленный герой. Проверьте свою интуицию и знание не только истории, но и киноклассики. Возможно, некоторые фразы вас сильно удивят, ведь и в кино, и в революционной пропаганде использовались похожие приёмы воздействия на аудиторию!