Тест: Лишь бывшему комсомольцу под силу угадать, где цитаты Ленина, а где — киногероев
22 апреля 1870 года родился великий революционер, вождь пролетариата и главный организатор революции 1917 года Владимир Ленин. К нему относятся по-разному, но цитируют до сих пор!
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса», режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Майкл Голденберг, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk, © Wikipedia, Фото © «Шедеврум»
Что общего между Владимиром Лениным и киногероями? На первый взгляд — ничего. Но если прислушаться к их словам, можно обнаружить удивительные параллели! Революционные лозунги вождя пролетариата и крылатые фразы из любимых фильмов часто звучат с одинаковым пафосом. В честь дня рождения Ленина предлагаем развлечься. В этом тесте вам предстоит распознать, где историческая фигура, а где вымышленный герой. Проверьте свою интуицию и знание не только истории, но и киноклассики. Возможно, некоторые фразы вас сильно удивят, ведь и в кино, и в революционной пропаганде использовались похожие приёмы воздействия на аудиторию!
Вчера скончался Папа Римский Франциск — неоднозначная, но очень интересная личность. Какими странностями запомнился Хорхе Марио Бергольо — настоящее имя понтифика, — рассказали здесь! А с этим тестом справятся только врачи: нужно угадать известные болезни по их устаревшим названиям на 8/8.